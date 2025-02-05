Новий рекорд. Zeekr 7X заряджається швидше, ніж Tesla (відео)

Завдяки акумулятору Golden Battery позашляховик Zeekr 7X може отримати 33,7 кілометра запасу ходу за одну хвилину зарядки

Китайська компанія Zeekr представила нову модель електромобіля Zeekr 7X з 800-вольтовим акумулятором Golden Battery, здатним заряджатися на 80% за 9 хвилин. Про це пише портал Interesting Engineering.

Повідомляється, що Zeekr наочно продемонструвала здатність Golden Battery заряджатися від 10 до 80% всього за 9 хвилин і 45 секунд. Таким чином літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 75 кВт-год не тільки успішно повторила результати лабораторних випробувань, а й встановила новий рекорд швидкості зарядки електрокара.

Зарядний пристрій компанії потужністю 840 кВт є одним із найпотужніших у світі, набагато перевершуючи доступні сьогодні зарядні пристрої потужністю 350-400 кВт. Під час тестування Zeekr 7X заряджався за потужності 200 кВт, а потім набирав пікову потужність 460 кВт, підтримуючи середню потужність 400 кВт.

Також повідомляється, що вдосконалена система управління акумулятором дає змогу електромобілю стабільно заряджатися навіть за низьких температур. Компанія обіцяє зарядку від 10% до 80% хвилин за температури до -10 °C.

За даними компанії, позашляховик може отримати 33,7 кілометра запасу ходу за хвилину зарядки, тобто всього чотири хвилини можуть додати 136,6 кілометра. Для порівняння, американський виробник Tesla пропонує 15-хвилинний варіант зарядки, який дозволяє електрокару Model 3 проїхати 282 км, що трохи менше половини повного запасу ходу авто.

«Тому пропозиція Zeekr заряджати електромобіль до 80% SOC майже за 10 хвилин – це великий крок уперед», – зазначили у виданні.