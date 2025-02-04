Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Велика Британія готує відповідь на можливі мита з боку США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Велика Британія готує відповідь на можливі мита з боку США
Лондон готується дати відповідь Вашингтону у випадку торогової війни
фото із відкритих джерел

Влада Великої Британії уже розробляє план на випадок, якщо Трамп націлиться на країну

Велика Британія розробляє плани дій на випадок можливих заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп введе мита на британські товари. Про це пише газета Financial Times.

Чиновник із команди прем'єр-міністра королівства Кіра Стармера заявив, що вони з нетерпінням чекають тісної співпраці з Трампом, але міністри «завжди робитимуть те, що найкраще відповідає національним інтересам».

Даунінг-стріт залишила відкритою можливість дій у відповідь за принципом «око за око», якщо Трамп націлиться на Велику Британію, але відмовилася обговорювати «гіпотетичні ситуації», пише газета.

До слова, Китай вводить мита на імпортоване зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільгосптехніку та деякі автомобілі. Вугілля та газ обкладатимуться митом у 15%, нафта, сільськогосподарські машини та автомобілі – у 10%. Крім того, Міністерство торгівлі Китаю та його митна адміністрація заявили, що країна запроваджує експортний контроль на вольфрам, телур, рутеній, молібден та предмети, пов’язані з рутенієм, для «захисту інтересів національної безпеки».

Ці заходи стали відповіддю на підвищення Штатами ввізного мита на китайські товари, про що президент Дональд Трамп оголосив раніше. Раніше Трамп відклав заплановане на 4 лютого введення 25% мита на мексиканські та канадські товари.Але щодо Китаю такої відстрочки не було.

Читайте також:

Теги: економіка Велика Британія Дональд Трамп нафта політика вугілля США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пріоритетом № 1 для Байдена насправді було уникнення війни між Росією і США
Залякування Путіна про застосування ядерної зброї визначили політику Байдена щодо Росії
14 сiчня, 15:18
«Трамп наполягатиме на зупинці бойових дій по лінії зіткнення в обмін на те, що окуповані території будуть винесені за дужки»
Чому Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію
21 сiчня, 09:01
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33
Cosco Shipping Holdings Co. потрапила до Федерального реєстру як китайська військова компанія
США внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю
7 сiчня, 13:58
Гренландія сама вирішуватиме кому належати
«Не продається»: прем'єрка Данії твердо відповіла на закиди Трампа
8 сiчня, 09:17
Reuters: Путін усвідомлює, який тиск війна чинить на економіку, згадавши «дійсно великі проблеми», як-от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість
Путін злякався за економіку? У РФ стурбовані заявами Трампа щодо санкцій – Reuters
23 сiчня, 12:12
США заморожуть гранти на 90 днів
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу
25 сiчня, 11:33
Раніше російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки навіть телефонної розмови між Трампом і Путіним
Reuters назвало країни, які РФ розглядає як місця для зустрічі Путіна й Трампа
Вчора, 14:27
ЄС продовжує робити кроки у бік заборони нафти з країни-агресорки
Зберігання російської нафти: ЄС обговорює нову заборону
29 сiчня, 15:09

Економіка

Велика Британія готує відповідь на можливі мита з боку США
Велика Британія готує відповідь на можливі мита з боку США
Тарифна війна Трампа: експерти розповіли, чого чекати Євросоюзу
Тарифна війна Трампа: експерти розповіли, чого чекати Євросоюзу
Тарифна війна Трампа. Китай ввів нові мита на три товари із США
Тарифна війна Трампа. Китай ввів нові мита на три товари із США
Мита на товари з Канади, КНР та Мексики вдарять по кишеням пересічних американців
Мита на товари з Канади, КНР та Мексики вдарять по кишеням пересічних американців
Скільки грошей заробив Трамп на своїй криптовалюті: експерт шокував цифрою
Скільки грошей заробив Трамп на своїй криптовалюті: експерт шокував цифрою
ЄС виділить декілька мільйонів на підтримку російських і білоруських журналістів
ЄС виділить декілька мільйонів на підтримку російських і білоруських журналістів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
81K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
44K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками
19K
Дружина Каньє Веста продемонструвала сукню-невидимку на червоній доріжці «Греммі»
16K
Уряд затвердив правила отримання дозволу на контакти із Московською церквою

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua