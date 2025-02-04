Велика Британія готує відповідь на можливі мита з боку США

Влада Великої Британії уже розробляє план на випадок, якщо Трамп націлиться на країну

Велика Британія розробляє плани дій на випадок можливих заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп введе мита на британські товари. Про це пише газета Financial Times.

Чиновник із команди прем'єр-міністра королівства Кіра Стармера заявив, що вони з нетерпінням чекають тісної співпраці з Трампом, але міністри «завжди робитимуть те, що найкраще відповідає національним інтересам».

Даунінг-стріт залишила відкритою можливість дій у відповідь за принципом «око за око», якщо Трамп націлиться на Велику Британію, але відмовилася обговорювати «гіпотетичні ситуації», пише газета.

До слова, Китай вводить мита на імпортоване зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільгосптехніку та деякі автомобілі. Вугілля та газ обкладатимуться митом у 15%, нафта, сільськогосподарські машини та автомобілі – у 10%. Крім того, Міністерство торгівлі Китаю та його митна адміністрація заявили, що країна запроваджує експортний контроль на вольфрам, телур, рутеній, молібден та предмети, пов’язані з рутенієм, для «захисту інтересів національної безпеки».

Ці заходи стали відповіддю на підвищення Штатами ввізного мита на китайські товари, про що президент Дональд Трамп оголосив раніше. Раніше Трамп відклав заплановане на 4 лютого введення 25% мита на мексиканські та канадські товари.Але щодо Китаю такої відстрочки не було.