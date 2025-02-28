ЄС та Індія укладуть угоду, про яку домовлялися майже 20 років

Переговори про вільну торгівлю довго були на паузі

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дійшли домовленості укласти угоду про вільну торгівлю між ЄС та Індією до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ми підготували план співробітництва в галузях торгівлі, технологій, інвестицій, інновацій, зеленого зростання, безпеки, підвищення кваліфікації та мобільності», – заявив Нарендра Моді на спільній пресконференції в Нью-Делі.

ЄС є найбільшим торговим партнером Індії великою часткою в її товарообігу.

Щодо переговорів про вільну торгівлю, то вони розпочалися ще у 2007 році, але були призупинені у 2013-му через розбіжності з ключових питань, як-от тарифи на товари, доступ до ринків послуг та інтелектуальна власність. Переговори офіційно поновилися у червні 2022 року.

«Главком» повідомляв, що США стають ключовим постачальником нафти і газу до Індії. Також під час зустрічі президента США Дональда Трампа з індійським прем'єром Нарендрою Моді у лютому цього року сторони домовилися про створення масштабного торговельного маршруту, який пролягатиме через Ізраїль та Італію.

Раніше, у січні, стало відомо, що ціни на цукор досягли найнижчого рівня за понад три роки. Це сталося на тлі новин про те, що Індія, яка є другим за величиною виробником цукру у світі, дозволить експорт 1 мільйона метричних тонн цукру в поточному сезоні (він триватиме до кінця вересня).