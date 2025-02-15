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На вихідних 15-16 лютого у Києві пройдуть продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На вихідних 15-16 лютого у Києві пройдуть продовольчі ярмарки (адреси)
Продуктові ярмарки у Києві відбуваються регулярно
фото: kyiv.comments.ua

Фермери запропонують киянам сезонні овочі, фрукти, зелень, м'ясо та інші продукти 

Цими вихідними, 15-16 лютого, у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.    

15 лютого (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

16 лютого (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Україні продовжує зростати вартість продуктів, і ціни на хліб не стали винятком. Протягом 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати у межах 1,5-2%, а за рік в цілому він може здорожчати на понад 20%. Таку думку висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі для Unian. За його словами, найбільше до зростання вартості продуктів в цілому призвела інфляція, яка перевищила 12%. Він додає, що фактори, які впливали на вартість продуктів, зокрема, і на хліб торік, у 2025 році будуть схожими. Водночас Марчук зазначив, що ціни на борошно не є головним фактором формування вартості хліба.

Теги: Київ ринок продукти укриття

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