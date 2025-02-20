Понад 40 будинків без тепла. Внаслідок обстрілів у Миколаєві сталася аварія на ТЕЦ

У місті триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу по ТЕЦ 16 лютого

У Миколаєві відключено 44 житлових будинки через аварію в системі, яка відбулася зранку, 20 лютого. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Миколаїв. Щодо теплопостачання. Наслідки ворожого обстрілу по ТЕЦ продовжуються. Зранку відбулась аварія в системі. Відключено 44 житлових будинки. Тримаємось», – написав посадовець.

Кім наголосив, що вже ведуться роботи з відновлення.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Без теплопостачання залишалися 46 тис. абонентів.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що працівники «Миколаївської ТЕЦ» і «Миколаївоблтеплоенерго» працюють над тим, аби налагодити альтернативне опалення для житлових будинків.

Він закликав містян ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно багато обігрівачів, аби енергосистема не перевантажилась. Та додав, що треба бути готовими до того, що декілька діб тепла точно не буде.

Як відомо, у ніч проти 20 лютого росіяни завдали ударів по містах України. Внаслідок влучань та падання уламків пошкоджені житлові будинки у Херсоні та Одесі. Станом на 00:31 відомо про чотирьох постраждалих.

Так, у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни атакували безпілотниками столицю. Також ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру та житлові будинки міста Одеса. Через ворожу атаку виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі.