У Іспанії знайдений мертвим зниклий безвісти український підліток

Інформація про причину смерті хлопця наразі відсутня

В іспанському місті Бадахос поліція знайшла мертвим 13-річного українця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на el Diario.

За інформацією правоохоронців, у минулу неділю, 23 березня, ввечері підліток пішов на прогулянку і зник безвісти. Як з’ясувалося, він не брав з собою ані грошей, ані документів, ані навіть теплого одягу.

Наступного дня, 24 березня, поліція знайшла тіло хлопця в парку Бадахоса.

Наразі правоохоронці не оприлюднюють версій того, що сталося з хлопцем, і обіцяють повідомити причину його смерті після розтину.

Раніше «Главком» повідомляв, що 12-річний річний підліток, якого 13 березня 2025 року вразило струмом на даху вагона електрички у Києві, помер у лікарні.

Також стало відомо, що у Німеччині жінка розмістила в інтернеті оголошення про продаж власної дитини. Сама вона пояснила, що зробила це заради жарту.