Рейтинг найкращих готелів Європи у 2025 році: скільки коштуватиме ніч

Очолив рейтинг п'ятизірковий Reid's Palace, A Belmond Hotel у місті Фуншал на португальському острові Мадейра

Туристичний портал Europe's Best Destinations склав список із десяти найкращих готелів Європи у 2025 році, які пропонують гостям ексклюзивність, розкіш та незабутні враження. Про це пише «Главком» з посиланням на Postimees.

«Останні роки у подорожах почав простежуватися тренд, коли люди намагаються взяти від відпустки максимум. Зокрема це стосується проживання – якщо раніше туристи насамперед прагнули заощадити на житло, часом жертвуючи комфортом, то зараз вони готові переплатити, зате розслабитися на повну»,– йдеться у матеріалі.

Очолив рейтинг п'ятизірковий Reid's Palace, A Belmond Hotel у місті Фуншал на португальському острові Мадейра, де одна ніч коштуватиме 500 євро за найпростіший номер.



Цей знаменитий готель з видом на Атлантичний океан пропонує доглянуті сади, види на вершини скель і класичний англійський післяобідній чай на терасі. Гості можуть дослідити вулканічне узбережжя Мадейри, розслабитися біля басейну з видом на море або вирушити на мальовничу прогулянку левадою – одним із знаменитих пішохідних маршрутів острова», – зазначають автори дослідження.

Друге місце дісталося готелю Hotel Croatia у хорватському місті Цавтат, де одна ночівля обійдеться вдвічі дешевше – від 250 євро.

Замкнув трійку лідерів розкішний Grand Hotel Tremezzo на озері Комо в Італії, де одна ніч коштує від 900 євро – це найдорожчий готель у рейтингу.

А ось найдешевше проживання коштує готелі Jardin Tecina Hotel на іспанському острові Гомера – від 180 євро, і це десяте місце в рейтингу.

Десять найкращих готелів Європи у 2025 році:

1.Reid's Palace, Мадейра, Португалія (одна ніч від 500 євро)

2. Hotel Croatia, Цавтат, Хорватія (одна ніч від 250 євро)

3. Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо, Італія (одна ніч від 900 євро)

4. Octant Vila Monte, Алгарві, Португалія (одна ніч від 230 євро)

5. The Scarlet Hotel & Spa, Корнуолл, Велика Британія (одна ніч від 275 фунтів)

6. Les Sources de Caudalie, Мартільяк, Франція (одна ніч від 300 євро)

7. Marques de Riscal, Ла-Ріоха, Іспанія (одна ніч від 350 євро)

8. Euphoria Retreat, Містрас, Греція (одна ніч від 400 євро)

9. Petunia Hotel, острів Ібіца, Іспанія (одна ніч від 400 євро)

10. Jardin Tecina Hotel, острів Гоморра, Іспанія (одна ніч від 180 євро)

Нагадаємо, ціни на проживання на північному узбережжі Чорного моря у Болгарії цього літа зростуть, причому зростання очікується у різних категоріях готелів. За словами віцепрезидента Союзу готельєрів Золотих Пісків Станіслава Стоянова, зростання цін, швидше за все, становитиме в середньому 10-15%, хоча деякі готелі вищого класу можуть підвищити ціни на 20%.