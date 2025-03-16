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Чемпіонат Італії. Довбик забив гол, який приніс «Ромі» перемогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чемпіонат Італії. Довбик забив гол, який приніс «Ромі» перемогу
Для Довбика сьогоднішній гол став 10-м у поточному сезоні чемпіонату Італії.
фото: AP/Alessandra Tarantino

У таблиці Серії А Рома з 49 очками посідає сьоме місце

На стадіоні Олімпіко в Римі 16 березня відбувся матч 29-го туру Серії А 2024/25 між командами Рома і Кальярі. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь вовків, інформує «Главком».

Єдиний гол на 62-й хвилині забив український форвард Артем Довбик. Для українця цей м'яч став 10-м у поточному сезоні чемпіонату Італії.

Довбик провів 72 хвилини і був замінений на Ельдора Шомуродова.

У таблиці Серії А Рома з 49 очками посідає сьоме місце. Шоста позиція, яка дозволяє вийти до кваліфікації Ліги конференцій, у Лаціо (51 пункт). Кальярі з 26 балами розташовується на 15-му рядку.

Серія А 2024/25. 29-й тур, 16 березня

Рома – Кальярі – 1:0

Гол: Довбик, 62

Раніше повідомлялося, що нападник «Роми» та збірної України з футболу Артем Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру чемпіонату Італії.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван КалюжнийОлександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

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