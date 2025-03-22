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Потап розкрив місцеперебування скандального Дівєєва-Церковного

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Потап і Дівєєв-Церковний засвітилися в Іспанії
фото: Instagram/realpotap

Потап та Дівєєв-Церковний показалися на футбольному матчі

Український ведучий Олексій Дівєєв-Церковний, який на початку повномасштабної війни виїхав за кордон, був помічений на футбольному матчі в Іспанії разом із продюсером Потапом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Главред».

Потап та Дівєєв-Церковний підтримували українську збірну у грі проти Бельгії.

Потап розкрив місцеперебування скандального Дівєєва-Церковного фото 1

Дівєєв-Церковний раніше привертав увагу скандальними висловлюваннями та вчинками під час війни. Зокрема, він заявляв, що сумує за радянськими часами, стверджуючи, що в СРСР «усі жили дружно».

Також ведучий відпочивав разом з українською моделлю Інною Цимбалюк, яка публічно не висловлювалася про російське вторгнення. У той час він активно ділився в Instagram світлинами свого закордонного відпочинку.

Раніше відомий український репер та продюсер Потап, який живе за кордоном, з'явився у центрі Валенсії, Іспанія. Відповідне відео оприлюднив рієлтор Андрій. На кадрах видно, як Потап, котрий нещодавно перебував у США та змінив псевдонім на Slavic Balagan, з'явився на центральній вулиці у Валенсії у червоному спортивному костюмі. Також він тримав жовтий плакат з написом Slavic Degustation, що в перекладі означає «слов'янська дегустація».

Ще раніше українського продюсера та виконавця Потапа помітили у Дубаї, де він розважався в елітному ресторані. При цьому він був не сам, а в компанії росіян.

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Теги: Іспанія Потап телеведучий

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