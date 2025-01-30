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Зарплата від 35 тис. грн. Названо найдефіцитніші професії у Польщі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зарплата від 35 тис. грн. Названо найдефіцитніші професії у Польщі
Найбільший дефіцит у 2025 році виникає у групі професій, пов'язаних із застосуванням фізичної сили
фото з відкритих джерел

Дефіцит кадрів пов'язаний з тим, що у Польщі на пенсію виходить більше людей, ніж випускників приходить на ринок праці

У Польщі у 2025 році очікується дефіцит працівників 23 професій, згідно з даними «Барометра професій», що щорічно публікується на замовлення Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики.

Так, найбільший дефіцит у 2025 році виникає у групі професій, пов'язаних із застосуванням фізичної сили, зокрема, покрівельники, водії, комірники, слюсарі, монтажники, машиністи землерийної техніки, будівельники та зварювальники.

За даними міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal, середня зарплата у цій категорії варіюється від 45 тис. до 85 тис. у гривневому еквіваленті.

«Дефіцит виникає через те, що кандидатів не задовольняють умови праці... Крім того, війна в Україні викликала ще більший попит на чоловічі вакансії через неможливість виїзду українських чоловіків за кордон», – прокоментував Юрій Григоренко, головний аналітик Gremi Personal.

Зарплата від 35 тис. грн. Названо найдефіцитніші професії у Польщі фото 1
фото: Gremi Personal

До переліку найдефіцитніших професій серед кваліфікованих працівників увійшли лікарі, вчителі, доглядальниці за особами, які перебувають на утриманні, медсестри й акушерки, працівники бухгалтерії, військовослужбовці. Наразі їм пропонують зарплату від 40 тис. до 150 тис. гривень в еквіваленті.

Зарплата від 35 тис. грн. Названо найдефіцитніші професії у Польщі фото 2
фото: Gremi Personal

Дефіцит висококваліфікованих кадрів пов'язаний з тим, що Польща входить у період «демографічної зими» – на пенсію виходить більше людей, ніж випускників приходить на ринок праці, пояснюють у Gremi Personal. Виходом тут є економічні мігранти, але їх складніше залучити не лише через довгі процедури, а й через те, що зарплата й умови праці та життя в Польщі не такі привабливі, як, наприклад, у Західній Європі.

Нагадаємо, біженці з України в Польщі, які проживають у центрах колективного розміщення, можуть отримати фінансову допомогу на оренду квартири. Про це заявила Вікторія Захарова з фонду Siła jedności, яка реалізує програму на Люблінщині, передає Polskie Radio.

Так, завдяки загальнонаціональній програмі «Разом до Незалежності» біженці в центрах колективного розміщення можуть отримати гроші за оренду житла терміном на шість місяців. «Підтримку також пропонують при пошуку роботи», – уточнила вона.

До слова, цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі.

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Теги: Польща зарплата війна гроші мігранти ринок кордон біженці професії

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