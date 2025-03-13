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Чи влаштовують українців їхні заробітки у Польщі – результати опитування

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Чи влаштовують українців їхні заробітки у Польщі – результати опитування
Цьогоріч у Польщі підвищується і мінімальна, і середня заробітна плата
фото з відкритих джерел

Аналітики звернули увагу на суттєву різницю між доходами у Польщі та в Україні

Переважна більшість – 85% – українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати відносно їхньої кваліфікації. До того ж, 70% опитаних зазначили, що їм вдається щомісяця відкладати гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані опитування аналітичного центрі міжнародної компанії із працевлаштування Gremi Personal.

Центр Gremi Personal зауважує, що цьогоріч у Польщі підвищується і мінімальна, і середня заробітна плата. Це є одним з факторів, що впливають на рівень задоволеності працівників, а також робить країну ще привабливішою для трудових мігрантів.

Зокрема, з 1 січня  2025 року мінімальна зарплата у Польщі становить 4 626 злотих (42 600 грн), а з 1 липня зросте до 4 825 злотих (44 400 грн). Після вирахування податків у розмірі 20% працівники отримуватимуть 3 701 злотих (34 000 грн) із січня та 3 860 злотих (35 500 грн) із липня.

Торік, у 2024-му, середня заробітна плата у Польщі становила 7 874  злотих (72 400 грн), а після оподаткування склала близько 5 681 злотих (52 300 грн). Цього року прогнозована середня місячна заробітна плата становить 8 673 злотих, що після сплати податків складе 6 938,40 злотих (74 780 грн).  

В Україні середня зарплата також зростає третій місяць поспіль, зазначають у  Gremi Personal. Однак у лютому цього року вона складала 23 500 грн – тобто утричі менше, ніж у Польщі. Аналітики вважають, що суттєва різниця в доходах може стати серйозним викликом для повернення українців додому після війни.

За даними Центру Gremi Personal, заробітна плата є одним із головних факторів, що впливають на динаміку ринку праці та мобільність українських працівників у Польщі. Опитування показало, що 23% респондентів змінювали роботу двічі – це найбільший показник серед опитаних.

22% змінювали місце роботи тричі, 17% – один раз, а 9% – чотири рази. Водночас 18% українців не змінювали роботу взагалі.

В аналітичному центрі порівняли нові результати з даними опитування, проведеного у серпні 2023 року. Тоді найбільша частка респондентів – 50% – зазначили, що жодного разу не змінювали роботу. 25% змінили місце роботи один раз, 18% – двічі, 8% – тричі, а 4% повідомили про понад три зміни роботи.

 «Главком» повідомляв, що станом на листопад 2024 року у Польщі було офіційно працевлаштовано 779,3 тис. українців (66,7% від усіх працюючих іноземців). Наступними у списку працівників-іноземців були громадяни Білорусі, Грузії та Молдови.

Також стало відомо, що у 2025 році українські біженці в Польщі відносно легко зможуть працевлаштуватися на складах, – адже там спостерігається великий попит на некваліфіковану робочу силу.  

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Теги: робота Польща Україна соцопитування мінімальна заробітна плата

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