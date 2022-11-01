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Японія вирішила зберегти свою частку у російському нафтовому проєкті

Надія Клочко
glavcom.ua
Японія вирішила зберегти свою частку у російському нафтовому проєкті
Японія вирішила зберегти інвестиції у російський проєкт «Сахалін-1»
фото з відкритих джерел

Глава уряду Японії наголошує, країна має обмаль власних ресурсів та залежить від енергоносіїв з Росії

Японія збереже свої інвестиції в нафтогазовий проєкт «Сахалін-1» в Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомив міністр торгівлі країни Ясутосі Нісімура, уряд попросив японський консорціум зберегти свою частку в проєкті. За його словами, Японія має обмаль власних ресурсів, тож залежить від енергоносіїв з проєкту сусіда.

Цей крок був очікуваним, оскільки після вторгнення Росії в Україну японські офіційні особи наголошували, що проєкт має вирішальне значення для енергетичної безпеки Японії, зазначає Bloomberg. Японські фірми також зберегли інвестиції в російський завод з виробництва зрідженого природного газу «Сахалін-2».

«Сахалін-1» частково належить консорціуму японських організацій, включаючи торгову компанію Marubeni Corp. і уряду. У жовтні президент Росії Володимир Путін підписав указ про передачу діяльності нафтогазового проєкту «Сахалін-1» у власність державної компанії. Іноземні інвестори мали один місяць, щоб попросити в російського уряду акції в новому підприємстві.

Ще один учасник проєкту «Сахалін-1», нафтовий гігант Exxon Mobil, залишив Росію після того, як Путін конфіскував його майно.

Як відомо, після початку повномасштабного військового вторгнення Росії японський уряд висловив свою солідарність та підтримку України. Японія надсилала гуманітарну допомогу Києву та приєдналася до антиросійських санкцій. У травні прем'єр-міністр Фуміо Кісіда під час зустрічі лідерів G7 навіть заявляв про готовність відмовитися від російської нафти.

Нагадаємо, наприкінці вересня між Росією та Японією спалахнув дипломатичний скандал. Посла Росії в Токіо Михайла Галузіна викликали в МЗС Японії з вимогою офіційних вибачень за затримання у Владивостоці консула Мотокі Тацунорі за нібито збирання секретних відомостей. 

До слова, 7 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про визнання південних Курильських островів – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї – частиною суверенної території Японії.

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Теги: нафта росія Японія

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