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Київ став безпечним. Японія відновлює роботу посольства у столиці

Юрій Лящук
glavcom.ua
Київ став безпечним. Японія відновлює роботу посольства у столиці
Японія прагне покращити координацію з іншими країнами G7
фото з відкритих джерел

У середу, 5 жовтня, Японія відновить роботу посольства у Києві

Японія відновить роботу посольства у Києві. Відновлення роботи заплановано на ранок 5 жовтня. Про це повідомляє Kyodo.

За словами влади, Японія переконалася, що безпека персоналу та інших людей наразі може бути забезпечена на достатньому рівні.

«Через посольство Японія прагне покращити координацію з іншими країнами G7 у таких галузях, як допомога Україні у відновленні», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, посла Росії в Токіо Михайла Галузіна викликали в МЗС Японії з вимогою офіційних вибачень за затримання у Владивостоці консула Мотокі Тацунорі за нібито збирання секретних відомостей. 

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала консула генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі.

РосЗМІ повідомили, що консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї.

До відома, 26 вересня Японія посилила санкції проти РФ через вторгнення в Україну, заборонивши експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю.

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Теги: посольство Японія

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