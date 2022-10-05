Київ став безпечним. Японія відновлює роботу посольства у столиці

У середу, 5 жовтня, Японія відновить роботу посольства у Києві

Японія відновить роботу посольства у Києві. Відновлення роботи заплановано на ранок 5 жовтня. Про це повідомляє Kyodo.

За словами влади, Японія переконалася, що безпека персоналу та інших людей наразі може бути забезпечена на достатньому рівні.

«Через посольство Японія прагне покращити координацію з іншими країнами G7 у таких галузях, як допомога Україні у відновленні», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, посла Росії в Токіо Михайла Галузіна викликали в МЗС Японії з вимогою офіційних вибачень за затримання у Владивостоці консула Мотокі Тацунорі за нібито збирання секретних відомостей.

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала консула генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі.

РосЗМІ повідомили, що консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї.

До відома, 26 вересня Японія посилила санкції проти РФ через вторгнення в Україну, заборонивши експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю.