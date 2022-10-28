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Резніков запросив міністра оборони Японії в Україну: названо причину (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Резніков запросив міністра оборони Японії в Україну: названо причину (фото)
фото з відкритих джерел

Олексій Резніков подякував за фінансову та гуманітарну допомогу Японії

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив до України міністра оборони Японії Ясукадзу Хамаду. Про це він повідомив у Twitter 27 жовтня.

«Ми дуже цінуємо фінансову та гуманітарну допомогу Японії Україні в цей непростий час. Я надіслав привіт міністру оборони Японії Ясукадзу Хамаді та запросив його в гості в Україну", – написав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ Збройних сил України на півдні країни уповільнилося через дощову погоду

Також міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що застосування Росією іранських дронів вплинуло на хід війни. Він вважає, що застосування іранських дронів стало «значущим фактором». 

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Теги: Японія війна Україна Олексій Резніков

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