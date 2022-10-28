Резніков запросив міністра оборони Японії в Україну: названо причину (фото)

Олексій Резніков подякував за фінансову та гуманітарну допомогу Японії

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив до України міністра оборони Японії Ясукадзу Хамаду. Про це він повідомив у Twitter 27 жовтня.

«Ми дуже цінуємо фінансову та гуманітарну допомогу Японії Україні в цей непростий час. Я надіслав привіт міністру оборони Японії Ясукадзу Хамаді та запросив його в гості в Україну", – написав міністр.

占領された北方領土は日本のものです。



Had a very constructive meeting with Ambassador of 🇯🇵 Kuninori Matsuda. We greatly appreciate 🇯🇵 financial&humanitarian assistance to 🇺🇦 in this difficult time.I sent greetings to the 🇯🇵 #DefMin Yasukazu Hamada &invited him to visit 🇺🇦

🇺🇦🤝🇯🇵 pic.twitter.com/RnQ7tGGzKV — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 27, 2022

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ Збройних сил України на півдні країни уповільнилося через дощову погоду.

Також міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що застосування Росією іранських дронів вплинуло на хід війни. Він вважає, що застосування іранських дронів стало «значущим фактором».