Резніков запросив міністра оборони Японії в Україну: названо причину (фото)

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив до України міністра оборони Японії Ясукадзу Хамаду. Про це він повідомив у Twitter 27 жовтня.

«Ми дуже цінуємо фінансову та гуманітарну допомогу Японії Україні в цей непростий час. Я надіслав привіт міністру оборони Японії Ясукадзу Хамаді та запросив його в гості в Україну", – написав міністр.

Had a very constructive meeting with Ambassador of 🇯🇵 Kuninori Matsuda. We greatly appreciate 🇯🇵 financial&humanitarian assistance to 🇺🇦 in this difficult time.I sent greetings to the 🇯🇵 #DefMin Yasukazu Hamada &invited him to visit 🇺🇦

