ЄС розслідує імпорт російської нафти через турецькі порти в обхід санкцій – Politico

Росія скористалася лазівкою в санкційних правилах ЄС, які дозволяють купувати продукти з російської нафти в разі істотної переробки і налагодила постачання через турецькі порти

Розслідування ЄС почалося на тлі загострення відносин між Брюсселем і Анкарою через її російські ініціативи

Управління ЄС з боротьби із шахрайством (OLAF) розпочало розслідування участі Туреччини у реекспорті російської санкційної нафти до Європейського Союзу. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Розслідування розпочалося після публікації Politico про перемаркування російської нафти у турецьких портах, після чого вона продавалася на ринках ЄС. Санкційний режим Євросоюзу припускає ввезення до ЄС змішаних видів палива, якщо на них є маркування неросійського походження.

Зазначається, що завдяки лазівці Росія отримала до 3 млрд євро від реекспорту нафти лише через три турецькі порти за рік після того, як ЄС запровадив санкції на імпорт російської нафти у лютому 2023 року.

Розслідування проводиться на тлі погіршення відносин між Брюсселем та Анкарою через її спроби налагодити відносини з Росією – навіть попри те, що Туреччина робить незначні кроки щодо приєднання до санкцій США, зазначає видання.

Нагадаємо, Туреччина продовжує активно нарощувати внутрішнє виробництво нафти та газу, прагнучи скоротити залежність від імпорту та зміцнити енергетичну безпеку.

До слова, ціни на нафту зросли більш ніж на $1 за барель, щоб компенсувати тижневі втрати через зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході. Причиною цьому стали нові повідомлення про те, що Іран готує удар по Ізраїлю.

Як повідомлялося, дослідники розкрили несподівані деталі таємничого світу страхування російських танкерів від екологічних ризиків в умовах санкцій. Країни з обмеженим регулятивним наглядом, такі як деякі країни Близького Сходу та Азії, стали ключовими гравцями у забезпеченні прикриття для цих суден, дозволяючи їм уникати перевірки. Складні механізми страхування часто здійснюються через незрозумілі організації, що ускладнює органам влади відстеження або блокування руху суден, які перебувають під санкціями.