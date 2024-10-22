Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Індія стала одним величезним нафтопереробним заводом для Росії – розслідування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Індія стала одним величезним нафтопереробним заводом для Росії – розслідування
Нафтопереробні заводи Індії відіграють головну роль у переробці російської сирої нафти
колаж: 24 Каналу

Активізація російського тіньового флоту спричинила бум нафтопереробки в Індії

Нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, зокрема на Захід. Про це пише ресурс OilPrice з посиланням на експертів консалтингової компанії ZeroHedge.

Зростання «тіньового флоту» нафтових танкерів дозволило Росії обійти санкції та зберегти експорт нафти. Китайські та індійські нафтотрейдери несуть відповідальність за вибухове зростання кількості танкерів тіньового флоту, які перевозять російську нафту до Азії, оминаючи таким чином усі західні санкції. 

«Індія відіграє вирішальну роль у світовій торгівлі нафтою завдяки своїм величезним нафтопереробним заводам. Російська сира нафта перетворюється на сирі продукти, а потім експортується на Захід», – пише видання. 

Робін Брукс, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса пояснює: «Індія стала величезним нафтопереробним заводом для російської нафти. Це було б добре, якби російська нафта надходила до Індії на західних кораблях, які працюють під керівництвом G7, але багато цієї нафти доставляється тіньовим флотом Путіна, що означає: Індія допомагає фінансувати вторгнення Росії в Україну». 

Брукс також зазначив, що імпорт Індії з Росії підскочив на 900% порівняно з періодом до вторгнення. Він сказав, це насамперед через те, що російську сиру нафту відправляють до Індії для переробки, а потім «відправляють назад до Європи». 

Місцеві НПЗ не проти такого співробітництва та статусу, що приносить прибуток та вигоду. Тут відбувається не лише очищення та перегонка сировини, а й її «відмивання», виведення з-під санкцій готової продукції.

Постачання нафти з Росії до Індії в 2023 році зросло у 18 разів порівняно з 2021-м – з 4,5 млн. тонн до 82 млн. тонн, а до Китаю – на третину: з 80 млн. до 107 млн. тонн. В результаті 78% російського експорту сирої нафти припало на цих двох партнерів по БРІКС, тоді як у 2021 році їхня частка становила 32%.

Щоб вся ця система працювала, потрібна величезна кількість нафтових танкерів, флотилія яких постійно розширюється. Москва вже витратила на закупівлю нафтоналивних суден понад $10 млрд. І ця сума постійно зростає, як і кількість кораблів.

За оцінками експертів ZeroHedge, Індія переживає справжній бум нафтохімічної галузі, тому їй буде потрібно ще більше сировини та засобів її доставки. Цю «проблему» вирішить, очевидно, Москва.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту нафтових танкерів Росії. Нові санкції стосуються 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів зі скрапленим природним газом. Це найбільша на сьогодні санкційна акція проти тіньового флоту російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також:

Теги: нафта БРІКС Індія завод імпорт експорт санкції економіка нафтопродукти Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Низка країн світу увійшли до списку наддержав
Найсильніші держави світу: опубліковано рейтинг
26 вересня, 11:00
Годинники залишаються предметом розкоші, у який заможні люди готові інвестувати кошти
Світова криза змінила сегмент розкоші: у що багатії вкладають гроші
3 жовтня, 07:57
Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років
Санкції проти трьох людей та майже 20 компаній. Зеленський підписав указ
6 жовтня, 21:20
Під час зустрічі Путін та Пезешкіан обговорювали двосторонні питання
Путін вперше зустрівся з новим президентом Ірану
11 жовтня, 15:17
Ще 18 суден тіньового флоту будуть позбавлені доступу до портів Великої Британії
Британія оголосила масштабний пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
17 жовтня, 14:21
Норвегія вимагала від Росії скоротити дипломатичне представництво в Осло
Росія залишила у своєму посольстві в Норвегії лише двох дипломатів
15 жовтня, 01:03
БпЛА атакували Дзержинськ в РФ
«Вот и до Дзержинска долетело» – росіянин зняв «репортаж» атаки БпЛА по РФ
20 жовтня, 07:45
Леммі закликав Китай не поставляти зброю РФ
Британія закликала Китай не постачати зброю росіянам – Politico
20 жовтня, 02:17
Вучич дякував Путіну «за те, що Росія забезпечила достатню кількість газу для Республіки Сербія цієї зими»
Президент Сербії Вучич уперше за понад два роки зателефонував Путіну: за що дякував
20 жовтня, 18:20

Економіка

Індія стала одним величезним нафтопереробним заводом для Росії – розслідування
Індія стала одним величезним нафтопереробним заводом для Росії – розслідування
В Європі суттєво дорожчає газ через плани Ізраїлю – Bloomberg
В Європі суттєво дорожчає газ через плани Ізраїлю – Bloomberg
Економіка США вступила в новий суперцикл: видання Business Insider спрогнозувало наслідки
Економіка США вступила в новий суперцикл: видання Business Insider спрогнозувало наслідки
Оренда квартири у Чехії: ціни і тренди
Оренда квартири у Чехії: ціни і тренди
Нова хвиля санкцій ЄС проти Росії: Politico розкрило завісу таємниці
Нова хвиля санкцій ЄС проти Росії: Politico розкрило завісу таємниці
У Брянську після атаки безпілотників припинив роботу завод з виробництва мікроелектроніки
У Брянську після атаки безпілотників припинив роботу завод з виробництва мікроелектроніки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
63K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
16K
«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів
7955
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7669
Ризик збройної акції? США застерегли Угорщину напередодні памʼятної дати

Новини

Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua