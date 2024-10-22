Індія стала одним величезним нафтопереробним заводом для Росії – розслідування

Активізація російського тіньового флоту спричинила бум нафтопереробки в Індії

Нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, зокрема на Захід. Про це пише ресурс OilPrice з посиланням на експертів консалтингової компанії ZeroHedge.

Зростання «тіньового флоту» нафтових танкерів дозволило Росії обійти санкції та зберегти експорт нафти. Китайські та індійські нафтотрейдери несуть відповідальність за вибухове зростання кількості танкерів тіньового флоту, які перевозять російську нафту до Азії, оминаючи таким чином усі західні санкції.

«Індія відіграє вирішальну роль у світовій торгівлі нафтою завдяки своїм величезним нафтопереробним заводам. Російська сира нафта перетворюється на сирі продукти, а потім експортується на Захід», – пише видання.

Робін Брукс, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса пояснює: «Індія стала величезним нафтопереробним заводом для російської нафти. Це було б добре, якби російська нафта надходила до Індії на західних кораблях, які працюють під керівництвом G7, але багато цієї нафти доставляється тіньовим флотом Путіна, що означає: Індія допомагає фінансувати вторгнення Росії в Україну».

Брукс також зазначив, що імпорт Індії з Росії підскочив на 900% порівняно з періодом до вторгнення. Він сказав, це насамперед через те, що російську сиру нафту відправляють до Індії для переробки, а потім «відправляють назад до Європи».

Місцеві НПЗ не проти такого співробітництва та статусу, що приносить прибуток та вигоду. Тут відбувається не лише очищення та перегонка сировини, а й її «відмивання», виведення з-під санкцій готової продукції.

Постачання нафти з Росії до Індії в 2023 році зросло у 18 разів порівняно з 2021-м – з 4,5 млн. тонн до 82 млн. тонн, а до Китаю – на третину: з 80 млн. до 107 млн. тонн. В результаті 78% російського експорту сирої нафти припало на цих двох партнерів по БРІКС, тоді як у 2021 році їхня частка становила 32%.

Щоб вся ця система працювала, потрібна величезна кількість нафтових танкерів, флотилія яких постійно розширюється. Москва вже витратила на закупівлю нафтоналивних суден понад $10 млрд. І ця сума постійно зростає, як і кількість кораблів.

За оцінками експертів ZeroHedge, Індія переживає справжній бум нафтохімічної галузі, тому їй буде потрібно ще більше сировини та засобів її доставки. Цю «проблему» вирішить, очевидно, Москва.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту нафтових танкерів Росії. Нові санкції стосуються 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів зі скрапленим природним газом. Це найбільша на сьогодні санкційна акція проти тіньового флоту російського диктатора Володимира Путіна.