Росія атакувала підрозділ ДСНС на Сумщині: є поранені (фото)

На Сумщині рятувальники отримали поранення, їх госпіталізували

Внаслідок атаки пошкоджено техніку рятувальників

Уночі 19 жовтня Росія атакувала пожежно-рятувальний підрозділ Шостки Сумської області. Внаслідок чого поранено рятувальників. Про це повідомляє ДСНС.

«Уночі 19 жовтня ворожа авіація завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу в м. Шостка. Частково зруйновано будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що п'ять рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. Також пошкоджено будівлі та шість одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 жовтня, росіяни завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та «Шахеди». Внаслідок чого поранено сімох людей та пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Сумська ОВА.

«Засобами ППО три «Шахеда» було знищено. Внаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали семеро людей. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини», – йдеться у повідомленні.