Хто страхує тіньовий флот росіян: розслідування Bloomberg

Танкери тіньового флоту РФ страхуються підсанкційними російськими компаніями, а також фірмами з Камеруну та Киргизстану

Дослідники розкрили несподівані деталі таємничого світу страхування російських танкерів від екологічних ризиків в умовах санкцій. Про це йдеться у розслідуванні Bloomberg та некомерційної організації Danwatch.

Із запровадженням суворих міжнародних санкцій проти Росії великі західні страховики відмовилися від покриття російських нафтових танкерів, утворивши вакуум, який Москва намагалася заповнити. Створення альтернативних страхових мереж стало порятунком для цих суден, дозволяючи їм продовжувати торгівлю.

Країни з обмеженим регулятивним наглядом, такі як деякі країни Близького Сходу та Азії, стали ключовими гравцями у забезпеченні прикриття для цих суден, дозволяючи їм уникати перевірки. Складні механізми страхування часто здійснюються через незрозумілі організації, що ускладнює органам влади відстеження або блокування руху суден, які перебувають під санкціями.

Bloomberg та некомерційна організація Danwatch встановили, що хоча частина танкерів все ще користується послугами західних страхових компаній, все більше власників звертаються до вітчизняних провайдерів, яких, своєю чергою, підтримує підсанкційний російський державний перестраховик (РНПК). Більше того, з'явилися страховики з несподіваних країн – Камеруну та Киргизстану.

Естонія, яка цьогоріч влітку перевірила близько 150 нафтових танкерів РФ, виявила, що чверть з них мала страхове покриття від російських фірм. Водночас насправді ця частка може бути значно більшою, оскільки багато суден уникають перевірок або проходять поза зоною досяжності.

Російська таємна мережа нафтових танкерів, яку часто називають «тіньовим флотом», привернула пильну увагу з боку західних урядів, оскільки вона відіграє центральну роль в обході санкцій, накладених на країну після її вторгнення в Україну. Цей флот складається із сотень суден, які займаються глобальним транспортуванням російської нафти, використовуючи мережу шахрайських методів, підставних компаній і приховану власність, щоб уникнути виявлення та підтримувати постійний потік експорту нафти.

РНПК, як свідчать документи, підтримує одразу три компанії з московською пропискою, що страхують танкери від розливів та зіткнень у Данській та Турецькій протоках.

Західні країни стурбовані ненадійністю страхування у разі серйозних інцидентів, особливо якщо вони стануться біля берегів «недружніх» країн. Це пояснюється тим, що РНПК перебуває під санкціями ЄС, США та Британії.

«Це не лише наша проблема, а міжнародна. Тому нам потрібно знайти спільне рішення, яке буде працювати на практиці та відповідатиме законам», – сказав міністр економіки Данії Мортен Бодсков.

Страховики з клубу країн «Великої сімки» можуть страхувати російську нафту лише за однієї умови. Їм потрібен письмовий доказ, що нафту купують не дорожче «цінової стелі», встановленої G7 та державами-партнерками – наразі це $60 за барель.

Нагадаємо, нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, зокрема на Захід.