Туреччина тисне на газ: країна планує буріння сотень свердловин у 2025 році

Туреччина має план в наступному році пробурити 270 свердловин для видобутку нафти і газу

Туреччина продовжує активно нарощувати внутрішнє виробництво нафти та газу, прагнучи скоротити залежність від імпорту та зміцнити енергетичну безпеку. Про це пише Anadolu Ajansı.

Згідно з заявою міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслана Байрактара, до 2025 року країна планує провести бурові роботи на 270 нових свердловинах з видобутку нафти та природного газу.

Ці плани відображають прагнення Анкари до самозабезпечення енергоресурсами, особливо за умов високої волатильності на світовому енергетичному ринку.

В останні роки Туреччина посилила інвестиції у розвідку та видобуток, відкриваючи нові можливості як на суші, так і у прибережних районах Чорного та Середземного морів. Особлива увага приділяється акваторії Чорного моря, де Туреччина вже зробила певні відкриття газових родовищ, у тому числі одне з найбільших родовищ історії країни «Сакар'я».

Уряд країни розраховує, що зростання внутрішнього виробництва не лише знизить витрати на імпорт, який виріс останнім часом, але й забезпечить стабільність цін для населення та бізнесу. Найближчим часом залучатимуться інвестиції для покращення інфраструктури, будівництва трубопроводів та розробки технологій, необхідних для ефективного буріння та видобутку ресурсів на глибині.

Нагадаємо, окрім нафтової та газової промисловості, Туреччина також активно розвиває альтернативні джерела енергії, включаючи сонячну та вітряну, щоб знизити вуглецевий слід та відповідати глобальним екологічним стандартам. Країна має намір значно збільшити частку відновлюваних джерел енергії у своєму енергобалансі, досягнувши 47,8% до 2025 року. Такий комплексний підхід дозволяє Туреччині впевнено йти до мети енергетичної незалежності, диверсифікуючи джерела та розвиваючи сучасні технології для видобутку.