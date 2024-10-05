Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фіцо розповів, із яким проханням звернеться до України

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фіцо розповів, із яким проханням звернеться до України
Не використовувати створену інфраструктуру транзиту енергоносіїв – це нерозумно, вважає Фіцо
фото: aktuality.sk

І Україна, і Словаччина збудували енергетичну інфраструктуру для транзиту нафти та газу

До Словаччини продовжує надходити газ та нафта з РФ транзитом через Україну. Однак у 2025 році можуть розпочатися проблеми. Про це заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, повідомляє actuality.sk.

«Газ і нафта в необхідних обсягах, які заплановані, надходять. Переговори йдуть дуже інтенсивно. Але я не виключаю, що ми можемо потрапити в якийсь період на початку 2025 року, коли будуть такі проблеми», – сказав він.

Фіцо зазначив, що на спільному засіданні урядів Словаччини та України у понеділок 7 жовтня він хоче переконати українську сторону у необхідності збереження транзиту енергоносіїв через нашу країну.

«Ми хочемо домогтися того, щоб переконати Україну в необхідності транзиту. І Україна, і Словаччина збудували енергетичну інфраструктуру для транзиту нафти та газу», – додав він.

Також прем'єр-міністр вважає, що ті, хто хоче зберегти розум, не зможуть зупинити транзит. Після цього Фіцо ще раз наголосив, що словацька сторона переконуватиме українських партнерів використовувати свою енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Західної Європи. Крім того, за його словами, ця інфраструктура знадобиться і самій Україні.

«Україна, наприклад, повідомляє, що має власні запаси газу і що в короткостроковій перспективі вона може використовувати його не тільки для внутрішнього споживання, а й для експорту на Захід. Але доставити його туди можна тільки через існуючу інфраструктуру. Якщо вона хоче зберегти цю інфраструктуру, вона має її використовувати», – наголосив Фіцо.

Крім цього, він сказав, що Словаччина підтримує Україну в її вступі до ЄС і чекає від країни «нормальної та розумної поведінки в цьому дусі». Прем'єр додав, що не використовувати створену інфраструктуру транзиту енергоносіїв – це нерозумно.

«Від цього виграють і Словаччина, і Україна, оскільки оплачується транзит і транзитні збори», – сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив намір відновити економічні та стандартні відносини з Росією після завершення війни в Україні. 

Читайте також:

Теги: нафта міністр Словаччина транзит Україна інфраструктура переговори Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Малина в середньому на 67% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня
В Україні зросли ціни на малину: скільки коштує
Сьогодні, 10:33
Яка погода цього дня, такою вона буде й 1 квітня
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 жовтня, 00:05
Катар виступає посередником у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей
РФ та Україна проведуть обмін дітьми? Заява омбудсмена
27 вересня, 10:51
Українські розробники створили соціальну мережу для покійних
Українські розробники створили соціальну мережу для покійних
20 вересня, 03:00
В Україні святкують День танкістів
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 вересня, 00:05
Організатори фестивалю не вбачають у фільмі наявність російської пропаганди. Однак проти його показу збиралися масові протести у Торонто
Кінофестиваль у Торонто презентуватиме фільм «Росіяни на війні» попри протести
12 вересня, 07:57
Частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з 45% 2021 року до 18% до червня 2024 року, тоді як імпорт від надійних партнерів, як-от Норвегія і США, збільшився
ЄС готовий зупинити транзит російського газу через Україну
11 вересня, 15:09
Україна готує наступний саміт миру, каже Литвиненко
Секретар РНБО прокоментував можливість переговорів із Росією
8 вересня, 16:16
Зеленський підкреслив критичну важливість питання дальності ударів
Зеленський зробив заяву щодо можливості ударів по Кремлю
6 вересня, 21:49

Політика

Фіцо розповів, із яким проханням звернеться до України
Фіцо розповів, із яким проханням звернеться до України
Депутат Бундестагу: Ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж населення України
Депутат Бундестагу: Ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж населення України
Розвідувальний літак НАТО стежить за російським флотом у Чорному морі
Розвідувальний літак НАТО стежить за російським флотом у Чорному морі
НАТО розгорне майже 50 бригад додатково для запобігання агресії РФ в Європі
НАТО розгорне майже 50 бригад додатково для запобігання агресії РФ в Європі
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію більше 400 бойовиків «Хезболли», багато з них командири
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію більше 400 бойовиків «Хезболли», багато з них командири
Ізраїль, імовірно, ліквідував нового главу «Хезболли» Сафі ад-Діна
Ізраїль, імовірно, ліквідував нового главу «Хезболли» Сафі ад-Діна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2024
16K
Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують восени
15K
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
8264
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5883
Орбан пригрозив Бельгії: причина

Новини

Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Сьогодні, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Сьогодні, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua