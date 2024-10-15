«Породження диявола і Гітлера»: президент Нікарагуа обізвав Зеленського та Нетаньяху

Лідер союзного до Росії Нікарагуа облаяв президента України та прем'єра Ізраїлю

Під час виступу президент Нікарагуа Даніель Ортега назвав українського президента Володимира Зеленського та ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху «породженнями диявола і Гітлера». Про це повідомляє Politico з посиланням на нікарагуанські ЗМІ.

«Ізраїльський уряд очолює прем'єр-міністр, який є породженням диявола. Чому? Тому що він проводить політику терору і є Гітлером. Прем'єр-міністр Ізраїлю – Гітлер ... так само, як і президент України – ще один нацист, ще один син Гітлера, який хоче залучити НАТО до війни проти Російської Федерації», – видав президент Нікарагуа.

Примітно, що Кремль активно просуває наратив про «нацистів в Україні», щоб виправдати своє вторгнення. Нікарагуа, яка має тривалі зв’язки з Москвою ще з часів Холодної війни, також підтримує цю риторику. У 1979 році Радянський Союз підтримав ліві повстанські сили під проводом Даніеля Ортеги, які повалили попередній режим у Нікарагуа.

Даніель Ортега, що знову став президентом у 2007 році, відомий своїм авторитаризмом, придушенням політичних опонентів та контролем над державними інституціями. Минулого тижня Нікарагуа офіційно розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем, назвавши уряд Нетаньяху «фашистським» і «геноцидним». Нікарагуа також однією з перших визнала палестинську державність у 1988 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони України затвердила нові санкції. Зокрема, проти осіб, пов'язаних з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.

Нагадаємо, у лютому Україна ввела санкції проти Нікарагуа після того, як посол цієї країни в Росії без погодження з Києвом відвідав окупований Крим та відкрив «почесне консульство» з резиденцією у Сімферополі. МЗС говорило, що таким чином Україна відповіла на зазіхання на свій суверенітет.