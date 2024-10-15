Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Породження диявола і Гітлера»: президент Нікарагуа обізвав Зеленського та Нетаньяху

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Породження диявола і Гітлера»: президент Нікарагуа обізвав Зеленського та Нетаньяху
Президент Нікарауга висловився про Зеленського
фото з відкритих джерел

Лідер союзного до Росії Нікарагуа облаяв президента України та прем'єра Ізраїлю

Під час виступу президент Нікарагуа Даніель Ортега назвав українського президента Володимира Зеленського та ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху «породженнями диявола і Гітлера». Про це повідомляє Politico з посиланням на нікарагуанські ЗМІ.

«Ізраїльський уряд очолює прем'єр-міністр, який є породженням диявола. Чому? Тому що він проводить політику терору і є Гітлером. Прем'єр-міністр Ізраїлю – Гітлер ... так само, як і президент України – ще один нацист, ще один син Гітлера, який хоче залучити НАТО до війни проти Російської Федерації», – видав президент Нікарагуа. 

Примітно, що Кремль активно просуває наратив про «нацистів в Україні», щоб виправдати своє вторгнення. Нікарагуа, яка має тривалі зв’язки з Москвою ще з часів Холодної війни, також підтримує цю риторику. У 1979 році Радянський Союз підтримав ліві повстанські сили під проводом Даніеля Ортеги, які повалили попередній режим у Нікарагуа.

Даніель Ортега, що знову став президентом у 2007 році, відомий своїм авторитаризмом, придушенням політичних опонентів та контролем над державними інституціями. Минулого тижня Нікарагуа офіційно розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем, назвавши уряд Нетаньяху «фашистським» і «геноцидним». Нікарагуа також однією з перших визнала палестинську державність у 1988 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони України затвердила нові санкції. Зокрема, проти осіб, пов'язаних з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.

Нагадаємо, у лютому Україна ввела санкції проти Нікарагуа після того, як посол цієї країни в Росії без погодження з Києвом відвідав окупований Крим та відкрив «почесне консульство» з резиденцією у Сімферополі. МЗС говорило, що таким чином Україна відповіла на зазіхання на свій суверенітет.

Читайте також:

Теги: міністр санкції Україна президент Нікарагуа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародна група гірничо-металургійних компаній планувала видобути на шахті 5,3 млн тонн вугілля у 2024 році
Чому Росія хоче захопити шахту в Покровському районі: деталі від The Economist
13 жовтня, 18:13
Українцям важливо не здаватися у боротьбі за перемогу
Чому близький мир може обернутися новими викликами для України?
9 жовтня, 09:01
В Україні стався слабкий землетрус
На Дніпропетровщині стався землетрус: перші подробиці
8 жовтня, 22:17
Британія допоможе Україні фінансами для закупівлі зброї
Британія виділяє для України $4,5 млрд для закупівлі озброєння
7 жовтня, 22:12
Видані Росією документи на тимчасово окупованих територіях не мають одної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій
Чи можуть жителі окупованих територій уникнути покарання за паспорт РФ? Пояснення Мін'юсту
30 вересня, 15:50
На деревах листя жовте, але ще не опадає – до довгої осені
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 вересня, 00:05
Анналена Бербок висловилася про перспективи мирних переговорів між РФ та Україною
Глава МЗС Німеччини пояснила, яким бачить мир в Україні
25 вересня, 10:59
Фіни допоможуть Україні виготовляти дрони
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії та досяг з ним важливих домовленостей
25 вересня, 01:48
Комбат Роберт Бровді на конференції YES-2024
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні Інтерв’ю
17 вересня, 19:35

Політика

Іран викликав посла Угорщини, яка головує в ЄС, через санкції
Іран викликав посла Угорщини, яка головує в ЄС, через санкції
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
«Породження диявола і Гітлера»: президент Нікарагуа обізвав Зеленського та Нетаньяху
«Породження диявола і Гітлера»: президент Нікарагуа обізвав Зеленського та Нетаньяху
США занепокоєні інформацією про війська КНДР в Україні, але не мають підтверджень
США занепокоєні інформацією про війська КНДР в Україні, але не мають підтверджень
Мішель запросив Зеленського представити план перемоги на саміті Ради ЄС
Мішель запросив Зеленського представити план перемоги на саміті Ради ЄС
Найбільші оборонні виробники Німеччини та Італії створили танкобудівний альянс
Найбільші оборонні виробники Німеччини та Італії створили танкобудівний альянс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
55K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
45K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
24K
Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
17K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України

Новини

В Києві та ряді регіонів оголошено тривогу через загрозу БпЛА
Вчора, 22:40
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
14 жовтня, 14:46

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua