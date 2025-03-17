ЄС схвалив допомогу Україні на €3,5 млрд

Це вже третій платіж для України в рамках Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила допомогу Україні на €3,5 млрд в рамках програми Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву на сайті Ради ЄС.

Це вже третій платіж для України в рамках Ukraine Facility. У заяві йдеться, що Україна виконала 13 вимог від Ради ЄС для отримання платежу. Серед них:

проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії;

підвищення автономності енергорегулятора;

спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС;

ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи видалення мін із сільськогосподарських

територій);

продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини.

«План України визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років», – повідомили у Раді ЄС.

Нагадаємо, у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на €35 млрд. Про це написав у соціальній мережі X віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК), єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Валдіс Домбровскіс заявив, що у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро. Кошти будуть надані в рамках кредитної ініціативи Великої сімки Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) та програми Ukraine Facility.