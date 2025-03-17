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ЄС схвалив допомогу Україні на €3,5 млрд

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЄС схвалив допомогу Україні на €3,5 млрд
Україна виконала 13 вимог від Ради ЄС для отримання платежу
фото з відкритих джерел

Це вже третій платіж для України в рамках Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила допомогу Україні на €3,5 млрд в рамках програми Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на заяву на сайті Ради ЄС.

Це вже третій платіж для України в рамках Ukraine Facility. У заяві йдеться, що Україна виконала 13 вимог від Ради ЄС для отримання платежу. Серед них:

  • проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії;
  • підвищення автономності енергорегулятора;
  • спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС;
  • ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи видалення мін із сільськогосподарських
  • територій);
  • продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини.

«План України визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років», – повідомили у Раді ЄС.

Нагадаємо, у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на €35 млрд. Про це написав у соціальній мережі X віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК), єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Валдіс Домбровскіс заявив, що у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро. Кошти будуть надані в рамках кредитної ініціативи Великої сімки Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) та програми Ukraine Facility.

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Теги: Єврокомісар Україна Європейський союз військова допомога

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