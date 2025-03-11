Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кабмін виділив 6,3 млн грн на відбудову «Охматдиту»

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін виділив 6,3 млн грн на відбудову «Охматдиту»
Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві постраждала через російський обстріл у липні 2024 року
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Кошти будуть направлені на проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні

Кабінет Міністрів виділив 6,3 млн грн на відбудову Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

«Уряд перерозподілив близько 6,3 млн грн на відбудову Охматдиту. Кошти будуть направлені на проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні. Загалом відновлення цієї дитячої лікарні  – пріоритет на цей рік, над яким будемо послідовно працювати», – повідомив він.

Шмигаль також зазначив, що уряд буде продовжувати швидку відбудову лікарень, амбулаторій та модернізувати медичні заклади.

Він наголосив, що уряд постійно приділяє увагу відновленню медичної інфраструктури. За оцінкою Світового банку, для цього протягом наступних 10 років потрібно $19,4 млрд.

Нагадаємо, у липні 2024 року через російський обстріл постраждала дитяча лікарня «Охматдит» у Києві, один корпус лікарні цілком зруйнований, чотири суттєво пошкоджені. 

Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети, якою росіяни вдарили по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». 

Читайте також:

Теги: уряд Денис Шмигаль Київ Охматдит лікарня обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Honda проїхала на заборонний сигнал світлофора та допустила зіткнення з автівкою Chevrolet
На Дарницькій площі у Києві сталася аварія з перекиданням автівки (відео)
4 березня, 18:36
Народний меморіал на Майдані Незалежності у Києві
Народний меморіал на Майдані у Києві. Як він виник і що кажуть ті, хто не може пройти повз
26 лютого, 18:00
У столиці працює ППО
У Києві працює ППО по ворожих дронах
18 лютого, 22:40
На кордоні України з’явиться ще 17 пунктів пропуску
На кордоні України з’явиться ще 17 пунктів пропуску
11 лютого, 22:44
У церемонії узяли участь іноземні лідери
Президент України та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів (фото, відео)
24 лютого, 11:47
Аварійні відключення не застосовуються у жодній області
Аварійні відключення світла скасовано
28 лютого, 11:01
Петиція зʼявилася після того, як у топ-100 української музики на стримінгу Apple Music у першій десятці опинилися пісні російського виконавця Моргенштерна
Петиція про блокування російськомовних пісень. Шмигаль дав відповідь
5 березня, 15:30
Жлопчик на ім’я Оскар – натуральний блондин
Найбільші кучері в Україні. Який вигляд має хлопчик через рік після встановлення рекорду
7 березня, 10:45
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:08

Новини

На Київщині фермер під час польових робіт знайшов уламки російського дрона
На Київщині фермер під час польових робіт знайшов уламки російського дрона
Кабмін виділив 6,3 млн грн на відбудову «Охматдиту»
Кабмін виділив 6,3 млн грн на відбудову «Охматдиту»
Спустилась гірськолижною трасою. Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила рекорд
Спустилась гірськолижною трасою. Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила рекорд
Суд обрав запобіжний захід екскомандиру батальйону тероборони Києва Віктору Юшку
Суд обрав запобіжний захід екскомандиру батальйону тероборони Києва Віктору Юшку
Організував прибутковий «бізнес» за ґратами. У Києві викрито арештанта слідчого ізолятора  
Організував прибутковий «бізнес» за ґратами. У Києві викрито арештанта слідчого ізолятора  
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила деталі інциденту
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила деталі інциденту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
28K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
14K
Ось де він, оплот російського православія...
7787
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
6903
Кличка послали у нокдаун. Розслідувачі назвали головних учасників дерибану землі у Києві

Новини

Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua