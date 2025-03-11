Кабмін виділив 6,3 млн грн на відбудову «Охматдиту»

Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві постраждала через російський обстріл у липні 2024 року

Кошти будуть направлені на проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні

Кабінет Міністрів виділив 6,3 млн грн на відбудову Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Уряд перерозподілив близько 6,3 млн грн на відбудову Охматдиту. Кошти будуть направлені на проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні. Загалом відновлення цієї дитячої лікарні – пріоритет на цей рік, над яким будемо послідовно працювати», – повідомив він.

Шмигаль також зазначив, що уряд буде продовжувати швидку відбудову лікарень, амбулаторій та модернізувати медичні заклади.

Він наголосив, що уряд постійно приділяє увагу відновленню медичної інфраструктури. За оцінкою Світового банку, для цього протягом наступних 10 років потрібно $19,4 млрд.

Нагадаємо, у липні 2024 року через російський обстріл постраждала дитяча лікарня «Охматдит» у Києві, один корпус лікарні цілком зруйнований, чотири суттєво пошкоджені.

Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети, якою росіяни вдарили по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».