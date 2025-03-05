Австралія виділила 6 млн євро для підтримки української енергетики

Загальний внесок Австралії до Фонду підтримки енергетики України становить близько 18 млн євро

Уряд Австралії вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Кошти буде спрямовано на ключові потреби енергосектору. Зокрема, гроші підуть на ремонт обладнання, пошкодженого в результаті російських атак.

«Дякуємо австралійським партнерам за підтримку України і енергетичного сектору у ці складні часи. Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин», – зазначив міністр енергетики.

Як відомо, Австралія вже внесла до Фонду близько 18 млн євро. Загалом анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад один мільярд євро.

Нагадаємо, вчора ввечері Росія знову вдарила по енергетичному об’єкту в Одеській області.

До слова, Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, якими раніше опікувалося Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).