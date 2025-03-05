Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Австралія виділила 6 млн євро для підтримки української енергетики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Австралія виділила 6 млн євро для підтримки української енергетики
Енергетики відновлюють пошкоджені об'єкти після російських атак
фото з відкритих джерел

Загальний внесок Австралії до Фонду підтримки енергетики України становить близько 18 млн євро

Уряд Австралії вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Кошти буде спрямовано на ключові потреби енергосектору. Зокрема, гроші підуть на ремонт обладнання, пошкодженого в результаті російських атак.

«Дякуємо австралійським партнерам за підтримку України і енергетичного сектору у ці складні часи. Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин», – зазначив міністр енергетики.

Як відомо, Австралія вже внесла до Фонду близько 18 млн євро. Загалом анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад один мільярд євро.

Нагадаємо, вчора ввечері Росія знову вдарила по енергетичному об’єкту в Одеській області.

До слова, Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, якими раніше опікувалося Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія Міненерго Австралія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних
Директор ЦРУ: США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані
Сьогодні, 15:06
РФ атакувала енергооб'єкт на Одещині: введено аварійні відключення світла
РФ атакувала енергооб'єкт на Одещині: введено аварійні відключення світла
Вчора, 10:59
Відключення побутових споживачів не прогнозується
Ситуація в енергосистемі залишається складною: хто сьогодні буде без світла
Вчора, 07:50
Біллі Джо Армстронг є одним з найактивніших критиків чинного президента США Дональда Трампа
Фронтмен Green Day підтримав Україну і дав жорстку пораду Трампу
3 березня, 18:18
Компанія презентувала мобільний додаток для моніторингу електропостачання
«Укренерго» запустило застосунок, який показує ситуацію зі світлом у реальному часі
28 лютого, 13:47
Енергетики відновлюють уражений об'єкт
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по енергообʼєкту
26 лютого, 09:54
Для відновлення теплопостачання фахівцям знадобиться щонайменше дві доби
Придніпровська ТЕС призупиняє теплопостачання через аварію
25 лютого, 14:15
За традицією, починаючи з 1963 року циклонам, що наближаються до берегів Австралії, надають жіночі та чоловічі імена, чергуючи їх в алфавітному порядку
В Австралії через прем'єра перейменують циклон, що насувається
21 лютого, 13:02
Наслідки ворожої атаки на Київ, 12 лютого 2025 р.
Чи будуть відключення світла після нічної атаки РФ: відповідь гендиректора Yasno
12 лютого, 09:46

Економіка

Австралія виділила 6 млн євро для підтримки української енергетики
Австралія виділила 6 млн євро для підтримки української енергетики
Верховний суд США відхилив запит Трампа про замороження $2 млрд для USAID
Верховний суд США відхилив запит Трампа про замороження $2 млрд для USAID
Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці
Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці
Скорочення держборгу США: Трамп заявив про новий метод
Скорочення держборгу США: Трамп заявив про новий метод
Трамп пригрозив Канаді новими митами після заяв Трюдо
Трамп пригрозив Канаді новими митами після заяв Трюдо
Гонконзька компанія вирішила продати Штатам порти на Панамському каналі
Гонконзька компанія вирішила продати Штатам порти на Панамському каналі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
33K
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters
31K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
18K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
13K
Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua