Хто впливає на війну України та Росії найбільше? І це не США

Китай і його вплив на російсько-українську війну: що варто знати

«Це реальність, яку не усі ще усвідомили»

Вплив США на російсько-українську війну насправді не такий великий, як здається усьому світові і тим більше самим Штатам.

По-перше, 80%. 80% уражень зараз у смузі відповідальності деяких бригад – це дрони.

Американці практично ніяк не зможуть змінити цей показник, якщо брати масштаб кількох місяців. Приміром, для сегмента ФПВ-камікадзе американці не постачають ані гвинтика. Бойові частини робляться по хатах неподалік від фронту. Ніхто не чув і про масове застосування якогось американського РЕБу.

100% уражень так званого «глибокого удару» – це теж БПЛА. Це нафтопереробка, нафтоперевалка на території РФ, склади з паливом і боєприпасами тощо. Усі удари по цим та подібним об’єктам здійснюються дронами. Які, загалом, обійдуться без американських технологій і компонентів. Залишаються «Хаймарси», як зброя середньої дистанції. За ними будемо сумувати.

По-друге, економіка. Одна маленька Норвегія здатна допомогти Україні більше, ніж Штати.

Раніше США вливали у нас кошти темпом приблизно $19 млрд на рік (цифра трохи завищена, враховуючи маніпуляції з вартістю військової продукції). Не-воєнна допомога складала десь приблизно $11 млрд на рік. І це від країни з населенням 340 млн.

Для порівняння, Норвегія з їхніми 5,5 млн громадян має намір надати допомоги Україні на $7,8 млрд у поточному році. Таким чином, дві-три таких невеликих європейських країни можуть замінити США, просто збільшивши свої видатки на Україну за прикладом Норвегії.

Звісно, деякі позиції є дефіцитними – приміром, «Хаймарси», ППО чи «Старлінк. Але це радше питання часу, якщо є гроші – уникнути критичної залежності від американських технологій. Тут прагнення і західноєвропейців, і українців збігаються.

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Якщо порівняти з США, то Україна і РФ у рази більше залежать від Китаю. Саме з його компонентів складаються дрони, як вітчизняні, так ворожі. Ступінь локалізації найбільш масових зразків БПЛА, засобів РЕБ і РЕР – вона зараз така, що Китай може обвалити фронт у ту чи іншу сторону, якщо реально обмежить постачання своєї продукції відповідному учаснику військового протистояння.

На щастя, це не так просто. Формально, Китай зараз не постачає напряму в Україну певний спектр продукції, але вона йде. Подібна ситуація і з РФ. Тіньові схеми працюють.

Відтак, країна номер один за впливом на нашу війну – Китай, та й загалом у світі. Штати – на другому, зі значним відривом.

Це реальність, яку не усі ще усвідомили. У тому числі, можливо, і самі китайці.