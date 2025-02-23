Чотири сценарії забезпечення миру в Україні: аналіз Voice of America

Серед них: «Стратегія максимального тиску», «Тактика переговорів», «Реклама економічних вигод», «Поміркований підхід»

«Голос Америки» проаналізував кілька підходів, що були нещодавно запропоновані аналітичними центрами, спрямованих на досягнення тривалого миру. Видання виокремлює чотири сценарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Voice of America.

Серед них: «Стратегія максимального тиску», «Тактика переговорів», «Реклама економічних вигод», «Поміркований підхід».

Стратегія максимального тиску

План Центру аналізу європейської політики (CEPA) під назвою «Як перемогти: План із семи пунктів для сталого миру в Україні» закликає до «стратегії максимального тиску, щоб залучити Росію до добросовісних переговорів».

Зазначається, що США та їхні союзники повинні:

надати негайну матеріальну підтримку Україні без застережень з метою виснаження російських військових і тим самим покращення позиції України на переговорах;

посилити санкції проти російських фінансових установ і компаній енергетичного сектора, вивільнити заморожені російські активи для підтримки оборони та відновлення України та запровадити вторинні санкції для посилення економічного тиску не лише на Росію, але й на авторитарні режими Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Цей підхід передбачає, що Україна та Європа повинні бути включені в будь-які мирні переговори з Росією, що США повинні підтримувати очолювану «Європою коаліцію бажаючих» для дотримання будь-якої «лінії припинення вогню за допомогою міжнародних сил», і що «європейські союзники повинні досягти послідовного та якомога швидшого прогресу на шляху до вступу України до Європейського Союзу».

Одна із авторів звіту зазначила, що питання можливого членства України в НАТО не повинно виноситися на переговори з Росією.

Тактика переговорів

Старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла Джош Рудольф запропонував політичні рекомендації нинішній адміністрації Трампа щодо припинення війни.

Серед них:

«Підходьте до Путіна з позиції сили. У той час як Путін виглядав жорстким і сильним на початку першого терміну Трампа, його помилка в Україні послабила його... Як домінуючий партнер у цих відносинах, Трамп, а не Путін, може встановлювати умови переговорів».

«Знати, коли піти. Критичний момент у переговорах настане, коли Путін відмовиться піти на великі поступки. Трамп повинен бути готовий піти».

«Поєднайте санкції зі зниженням цін на нафту і газ. Найкращий спосіб змусити Путіна зрозуміти, що натиск на Україну призведе до катастрофи для його правління – це тиснути на Росію фінансово… Використовуючи свої тепліші відносини з Саудівською Аравією, ніж ті, якими користувався Байден, Трамп мав би затопити ринок викопного палива, що зробить санкції стійкими, знищить російську військову машину та створить ризики для політичної стабільності в Москві».

Також Рудольф рекомендував повністю озброїти Україну та надати їй всі $300 млрд заморожених активів Росії. Також він казав, що в Україні слід розмістити сто тисяч військових як миротворців та запросити Україну до НАТО, якщо Путін відмовиться прийняти умови мирної угоди.

Реклама економічних вигод

Науковці American Enterprise Institute розглянули ціну припинення підтримки України, дійшовши висновку, що це призведе до поразки України та просування Росії далі в Європу, змусивши США збільшити свою присутність у Європі.

Серед висновків звіту:

Підтримка України в перемозі над Росією в інтересах Сполучених Штатів.

Світ, у якому домінує Росія, був би небезпечнішим і дорожчим для Америки – це потребувало б збільшення витрат на оборону на 808 мільярдів доларів протягом п’яти років.

Альтернативно, посилення та прискорення багатонаціональної підтримки України та завершення війни в найближчій перспективі призведе до динамічної та вільної України з нещодавно модернізованою та випробуваною в боях армією та процвітаючою промисловою базою, що допоможе стабілізувати Європу.

Один з науковців зазначив, що перемога Росії в Україні стане перемогою для Ірану, Китаю та Північної Кореї, сприятиме авантюризму в їхніх відповідних регіонах і дозволить Росії відновити свою армію, отримавши додаткові людські та матеріальні ресурси в Україні.

Поміркований підхід

У матеріалі від фонду Heritage Foundation містяться політичні рекомендації щодо російсько-української війни. Зазначається, що американський консервативний рух розколотий щодо України: одна сторона підтримує Київ, інша – за відхід. І пропонується золота середина.

Серед рекомендацій:

продовження участі США у підтримці України має бути повністю оплачене;

обмежене військовою допомогою (у той час, як європейські союзники вирішують економічні потреби України);

і мати чітко визначену стратегію національної безпеки, яка не ризикує життям американців.

Експерт з питань національної безпеки у The Heritage Foundation Джеймс Карафано, який відповідає за команду з оборони та зовнішньої політики, сказав, що в інтересах США мати вільну та незалежну Україну, яка може себе захистити.

До слова, аналітики Bloomberg описали три можливі сценарії завершення війни Росії та України. Сценарії представлені в статті агентства, присвяченій телефонним переговорам президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.