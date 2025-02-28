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Туреччина може відправити військових до України? Реакція турецької влади

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина може відправити військових до України? Реакція турецької влади
Питання відправки військових до України з Туреччини поки відкрите
фото із відкритих джерел

Туреччина не спростувала, але й не підтвердила офіційно плани щодо відправки військових

Туреччина готова надати дипломатичне посередництво для врегулювання війни в Україні, але про відправлення військових поки не йдеться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію адміністрації глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана.

«Ми не маємо такої інформації, офіційних заяв із цього приводу не було. Покладайтеся на офіційні заяви», – заявили в Анкарі. 

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив про готовність Туреччини відправити військовослужбовців до України після закінчення бойових дій. Йшлось про те, що нібито Туреччина відкрита до ініціативи європейських країн щодо відправки свого контингенту до України. 

За словами співрозмовників агентства, це питання Ердоган обговорив з українським лідером Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ країни-агресорки Сергієм Лавровим.

«За словами обізнаних джерел, Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО після США, відкрита для надання військ для миротворчих сил в Україні», – йшлось у повідомленні. При цьому, за даними джерел агентства, Туреччина не стане частиною такого роду місії, якщо Анкара не братиме участі в консультаціях та підготовчих заходах щодо її формування.

Стверджується, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорив це питання із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Крім того Україна запропонувала Туреччині допомогти відновити країну після підписання мирної угоди. 

Повідомляється, що Київ передав Анкарі досьє з проєктами реконструкції. Тендери відбуватимуться у квітні-травні. Досьє включає проєкти у сферах енергетики, ЖКГ, водопостачання та будівництва автодоріг. Видання зазначає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що турецькі компанії готові підтримати Україну в ліквідації наслідків військових дій. За підсумками зустрічі із Зеленським Ердоган зробив заяви щодо територіальної цілісності України. «Я ще раз нагадав про підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України. Це дуже, дуже важливо для нас».

Нагадаємо, країни ЄС на чолі з Великою Британією та Францією розробляють план гарантій безпеки Україні після закінчення конфлікту, який, зокрема, передбачає відправлення туди до 30 тисяч європейських військовослужбовців. Від Вашингтона буде потрібна авіація та розвіддані для охорони українського повітряного простору та Чорного моря, писав Bloomberg. Американський лідер Дональд Трамп підтримував цю ідею, але відкидав появу в Україні контингенту США.

До слова, Євросоюз має намір призначити власного спецпосланця, який представлятиме Брюссель на можливих переговорах щодо врегулювання війни в Україні. 

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Теги: Туреччина авіація Дональд Трамп Анкара Україна президент водопостачання

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