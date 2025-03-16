Британія готова відправити в Україну 10 тисяч військових – The Times

Кір Стармер заявив, що чисельність іноземного контингенту для України буде «точно перевищувати 10 тисяч людей»

Близько 35 країн погодилися надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку потенційній миротворчій місії

Британія заявила союзникам, що готова направити в Україну 10 тисяч військових. Але остаточна чисельність іноземного контингенту для України буде перевищувати цю кількість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

Як пише видання, про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер на зустрічі лідерів «коаліції охочих» у суботу, 15 березня. За словами співрозмовників видання, остаточна чисельність іноземного контингенту для України буде «точно перевищувати 10 тисяч людей», які готова відправити Британія.

Також два тральники, передачу яких ВМС України анонсувала Британія. Кораблі готові до відправлення в Чорне море, поки Україна не може їх отримати, оскільки протока Босфор закрита.

Високопоставлені урядові джерела повідомили, що Британії вдалось заручитись підтримкою «значно більшої кількості» країн, ніж три, які підтримували відправлення наземних військ і раніше. Хоча основна частина сил, ймовірно, надійде з Британії та Франції.

«Ітиметься про значну силу зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більшою групою, яка зробить свій внесок в інший спосіб», – сказав співрозмовник The Times.

Зазначається, що близько 35 країн на зустрічі в суботу погодилися надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку потенційній миротворчій місії.

Раніше прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що італійські війська не будуть задіяні в потенційній миротворчій операції в Україні.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні разом з прем’єр-міністром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським та іншими найближчими союзниками обговорили шлях України до миру.

«Сьогодні вранці я розмовляв з прем’єр-міністром Стармером, Президентом Зеленським і багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру. Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. Канада – вірний союзник України. Ми забезпечимо Україні військову підтримку, необхідну для самооборони – зараз і в майбутньому», - зазначив Карні.

За словами президента Фінляндії Олександра Стубба, Росія намагається грати в гру з відтягуванням в Україні, а країна не хоче ні припинення вогню, ні миру.

«Путін не прагне перемир’я, припинення вогню чи миру. Його основна мета, а саме знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, взагалі не змінилася. Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск Заходу, який змушує Росію припинити вогонь», – сказав Стубб.