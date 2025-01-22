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ЄС виділить Україні €35 млрд у 2025 році – єврокомісар Домбровскіс

Іванна Гончар
glavcom.ua
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ЄС виділить Україні €35 млрд у 2025 році – єврокомісар Домбровскіс
Домбровскіс зустрічався з першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко
фото: x.com/VDombrovskis

Домбровскіс та Свириденко обговорили розширення та кроки, що спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС

У 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 мільярдів євро. Про це написав у соціальній мережі X віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК), єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Валдіс Домбровскіс заявив, що у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 мільярдів євро. Кошти будуть надані в рамках кредитної ініціативи Великої сімки Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) та програми Ukraine Facility.
Повідомляється, що напередодні Домбровскіс зустрічався з першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі у середу, 22 січня.

«ЄС надає (Україні) фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 мільярдів євро на 2025 рік», – Валдіс Домбровскіс

Він також зазначив, що під час зустрічі зі Свириденко вони обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС.

Нагадаємо, 20 січня у швейцарському Давосі розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

На форумі обговорюватимуть питання геоекономічної невизначеності, штучного інтелекту, переосмислення економічного зростання та захисту планети, а також низку інших актуальних тем. Участь у форумі візьмуть близько 3 тис. лідерів із понад 130 країн, зокрема близько 350 урядовців, серед яких 60 глав держав і урядів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський особисто взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.

До слова, Зеленський у середу, 22 січня, провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Давосі. Також глава нашої держави мав зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

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Теги: гроші гуманітарна допомога Україна Юлія Свириденко Європейський союз форум в давосі військова допомога

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