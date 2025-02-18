Колишній міністр Росії заявив, що Україна має провести вибори до виконання будь-яких мирних угод

Кремль повертається до попередніх вимог та інформаційних операцій російського диктатора Володимира Путіна, що спрямовані на делегітимізацію України та її уряду перед західними країнами. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що особливо відповідна кампанія активізувалася напередодні зустрічі представників Росії та США в Ер-Ріярді (Саудівська Аравія).

У повідомленні йдеться, що колишній заступник міністра закордонних справ Росії Василь Небензя повторив вимогу Путіна про те, що Україна має провести вибори до виконання будь-яких мирних угод, продовжуючи зусилля Кремля неправдиво зобразити нинішню українську владу як нелегітимну.

«Речник Кремля Дмитро Пєсков і пов’язаний з Кремлем колишній депутат Верховної Ради України Віктор Медведчук нещодавно також повторили неправдиві заяви Кремля про те, що український президент Володимир Зеленський є «нелегітимним» і імпліцитно, що Росія, таким чином, не зобов’язана виконувати домовленості, укладені з нинішнім українським урядом», – підкреслили аналітики Інституту вивчення війни.

Відомо, що в Саудівську Аравію вже прибули представники сторони США для обговорення можливої угоди щодо припинення війни в Україні та підготовки до саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

До складу делегації США входять держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтс і спецпосланець у справах Близького Сходу Стів Віткофф.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. В той же час Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.