Аналітики ISW стверджують, що Кремль намагається делегітимізувати Україну перед країнами Заходу
Колишній міністр Росії заявив, що Україна має провести вибори до виконання будь-яких мирних угод
Кремль повертається до попередніх вимог та інформаційних операцій російського диктатора Володимира Путіна, що спрямовані на делегітимізацію України та її уряду перед західними країнами. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що особливо відповідна кампанія активізувалася напередодні зустрічі представників Росії та США в Ер-Ріярді (Саудівська Аравія).
У повідомленні йдеться, що колишній заступник міністра закордонних справ Росії Василь Небензя повторив вимогу Путіна про те, що Україна має провести вибори до виконання будь-яких мирних угод, продовжуючи зусилля Кремля неправдиво зобразити нинішню українську владу як нелегітимну.
«Речник Кремля Дмитро Пєсков і пов’язаний з Кремлем колишній депутат Верховної Ради України Віктор Медведчук нещодавно також повторили неправдиві заяви Кремля про те, що український президент Володимир Зеленський є «нелегітимним» і імпліцитно, що Росія, таким чином, не зобов’язана виконувати домовленості, укладені з нинішнім українським урядом», – підкреслили аналітики Інституту вивчення війни.
Відомо, що в Саудівську Аравію вже прибули представники сторони США для обговорення можливої угоди щодо припинення війни в Україні та підготовки до саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.
До складу делегації США входять держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтс і спецпосланець у справах Близького Сходу Стів Віткофф.
Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.
Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні.
Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. В той же час Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.
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