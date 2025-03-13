Головна Світ Економіка
search button user button menu button

«Найбільший пакет допомоги в історії». Швеція виділила понад $400 млн для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Найбільший пакет допомоги в історії». Швеція виділила понад $400 млн для України
Міністр міжнародного розвитку Швеції: Це найбільший цивільний пакет допомоги в історії країни
фото: TT News Agency/Claudio Breskiani via REUTERS

Швеція виділила допомогу як військову, так і гуманітарну

Швеція закупить і передасть Україні 18 додаткових артилерійських систем Archer і пʼять артилерійських радарів Arthur у межах вісімнадцятого пакету військової допомоги вартістю близько $300 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.

Очільник оборонного відомства Швеції зазначив, що раніше країна передала Києву вісім систем Archer. «Вони (системи Archer – ред.) цінуються в Україні і добре виконують свою роботу на фронті, завдаючи шкоди російським окупантам. Завдяки поєднанню швидкості, точності та мобільності Archer є грізною зброєю в Україні», – написав Йонсон.

П’ять нових артилерійських радарів Arthur допоможуть виявити артилерійські снаряди та вирахувати місце їхнього походження, зауважив міністр.

Шведський міністр оборони зазначив, що, згідно з відкритими джерелами, Росія втратила понад 437 буксируваних артилерійських установок, 869 самохідних систем і 451 реактивну систему залпового вогню. «Сподіваємося, що цей шведський артилерійський пакет ще більше примножить ці цифри», – наголосив Йонсон.

Також Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (близько $137,7 млн) для відновлення, розвитку та забезпечення нагальних гуманітарних потреб, про що заявив міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Доуза, передає Reuters.

За його словами, це найбільший цивільний пакет допомоги в історії країни. 

Фінансування спрямують на:

  • відновлення зруйнованої інфраструктури,
  • розмінування територій,
  • навчання медичних працівників.

Доуза зазначив, що останні тижні стали серйозним випробуванням, а міжнародна підтримка України більше не є чимось, що можна сприймати як належне.

Нагадаємо, Велика Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах, тоді як президент США Дональд Трамп прагне врегулювання війни з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Дві ядерні держави Європи розробляють план безпекових гарантій для Києва, у той час як Москва наполягає на значному скороченні української армії у межах можливих домовленостей. У середу в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони п’яти провідних європейських країн, де було узгоджено підтримку України на тлі змін у політиці США.

Читайте також:

Теги: Швеція росія міністр президент соцмережі військова допомога гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

І прибічники і противники відсторонененого президента бриють голови на вулицях
Прибічники і противники президента Південної Кореї голодують та бриють голови
Вчора, 22:02
У парламенті найбільшого на Землі острова – лише 31 депутат
Гренландія готується до виборів: Euronews розкрило головні інтриги
10 березня, 09:13
«Тіньовий флот» це старі нафтові танкери, які обходять західні санкції, допомагаючи Росії продавати нафту всупереч обмежень
Bloomberg: США відхилили ініціативу Канади щодо моніторингу «тіньового флоту» Росії
9 березня, 04:06
Службова недбалість колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Насалика призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн
До суду передано справу ексміністра енергетики Насалика та його підлеглого
3 березня, 11:34
У порівнянні з попередньою оцінкою RDNA3, що була оприлюднена торік, загальні втрати сектору охорони здоров’я збільшилися на 8,9%
Втрати збільшуються щороку. Названо суму для повоєнного відновлення системи охорони здоровʼя
28 лютого, 16:53
США і Росія запланували повторну зустріч після переговорів у Стамбулі
США і Росія запланували повторну зустріч після переговорів у Стамбулі
28 лютого, 08:18
Ростов-на-Дону затягнуло чорними стовпами диму
Ростов-на-Дону накрила гігантська хмара диму: що відбувається
22 лютого, 08:51
Шольц наголосив, що Зеленський є легітимним президентом
Шольц заступився за Зеленського після заяв Трампа
19 лютого, 20:56
Вся увага має бути до гарантій безпеки, які має домогтися України
Фінсько-корейський сценарій для України: що планує Трамп?
14 лютого, 17:17

Економіка

Посли ЄС знову не узгодили продовження персональних санкцій проти РФ
Посли ЄС знову не узгодили продовження персональних санкцій проти РФ
«Найбільший пакет допомоги в історії». Швеція виділила понад $400 млн для України
«Найбільший пакет допомоги в історії». Швеція виділила понад $400 млн для України
Мінфін США готовий «без вагань» запровадити жорсткіші санкції проти Росії
Мінфін США готовий «без вагань» запровадити жорсткіші санкції проти Росії
Тарифна війна. Трамп введе мита на весь алкоголь, якщо ЄС не скасує мито на віскі
Тарифна війна. Трамп введе мита на весь алкоголь, якщо ЄС не скасує мито на віскі
Фрідман в обмін на продовження санкцій. Угорщина поставила ультиматум Європі – FT
Фрідман в обмін на продовження санкцій. Угорщина поставила ультиматум Європі – FT
Чи влаштовують українців їхні заробітки у Польщі – результати опитування
Чи влаштовують українців їхні заробітки у Польщі – результати опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
51K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
6790
Мирні переговори: Reuters оприлюднив перелік вимог Путіна
5699
Прогноз магнітних бур на 13-15 березня: якою буде сонячна активність
4431
Мер Павлограда за час великої війни збільшив собі пенсію утричі, а дружина купила маєток у Трускавці

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua