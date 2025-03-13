«Найбільший пакет допомоги в історії». Швеція виділила понад $400 млн для України

Швеція виділила допомогу як військову, так і гуманітарну

Швеція закупить і передасть Україні 18 додаткових артилерійських систем Archer і пʼять артилерійських радарів Arthur у межах вісімнадцятого пакету військової допомоги вартістю близько $300 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.

Очільник оборонного відомства Швеції зазначив, що раніше країна передала Києву вісім систем Archer. «Вони (системи Archer – ред.) цінуються в Україні і добре виконують свою роботу на фронті, завдаючи шкоди російським окупантам. Завдяки поєднанню швидкості, точності та мобільності Archer є грізною зброєю в Україні», – написав Йонсон.

П’ять нових артилерійських радарів Arthur допоможуть виявити артилерійські снаряди та вирахувати місце їхнього походження, зауважив міністр.

Шведський міністр оборони зазначив, що, згідно з відкритими джерелами, Росія втратила понад 437 буксируваних артилерійських установок, 869 самохідних систем і 451 реактивну систему залпового вогню. «Сподіваємося, що цей шведський артилерійський пакет ще більше примножить ці цифри», – наголосив Йонсон.

Також Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (близько $137,7 млн) для відновлення, розвитку та забезпечення нагальних гуманітарних потреб, про що заявив міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Доуза, передає Reuters.

За його словами, це найбільший цивільний пакет допомоги в історії країни.

Фінансування спрямують на:

відновлення зруйнованої інфраструктури,

розмінування територій,

навчання медичних працівників.

Доуза зазначив, що останні тижні стали серйозним випробуванням, а міжнародна підтримка України більше не є чимось, що можна сприймати як належне.

Нагадаємо, Велика Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах, тоді як президент США Дональд Трамп прагне врегулювання війни з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Дві ядерні держави Європи розробляють план безпекових гарантій для Києва, у той час як Москва наполягає на значному скороченні української армії у межах можливих домовленостей. У середу в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони п’яти провідних європейських країн, де було узгоджено підтримку України на тлі змін у політиці США.