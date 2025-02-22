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Петро Олещук Політолог

Навіщо Захід і Росія нав’язують Україні вибори

glavcom.ua
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Українці у масі проти виборів під час війни, бо їм потрібні нормальні вибори, а не для галочки, аби потішити его ворогів
фото: depositphotos.com

За нав'язуванням виборів Україні ховається одне неочевидне питання

Насправді за наполегливою вимогою виборів «тут і зараз» ховається одне неочевидне, але дуже важливе питання.

І РФ, і Штати досі відкидають право української нації на самостійне існування. Чому? Бо вважають, що якимись виборами можна у нас все радикально змінити.

Це зараз якісь «неправильні» правителі, а завтра будуть правильні, і, очолювані ними українці, самі як вівці підуть у московський «євразійський рай».
Чому? Бо «України немає», її «вигадав Ленін» і т.д.

Для українців все сприймається не так. Вибори – засіб контролю та заміни влади. Звісно, непогано б – на когось кращого, якщо вже міняти. А не якийсь спосіб заміни національної ідентичності.

Україна пішла від Москви не тому, що «випадково когось обрали», а тому що це був єдиний варіант відповіді на спроби агресивного поглинання і асиміляції.

Українці у масі проти виборів під час війни, бо їм потрібні нормальні вибори, а не для галочки, аби потішити его ворогів.

Навʼязуючи вибори як «елемент врегулювання», американці просто нівелюють український суверенітет і опосередковано стають на позицію відкидання національної ідентичності українців, яка ніби-то може «хитатися» залежно від прізвища президента.

Ну тобто у США вибори – це демократична процедура формування влади, а от в Україні – засіб легалізації чиїхось зовнішніх договорняків. Відчуйте різницю.

Коротко кажучи – якийсь суцільний нацизм і неоколоніалізм. І уявлення про українців як про дикунів, котрі проголосують за будь-якого кандидата від «білого пана».

Ну не «виправите» ви українців. Можете намагатися знищити, можете намагатися асимілювати, але не «виправите».

Просто визнайте факт існування України і українців як базис для будь-яких подальших розмов.

І її існування – це не «електоральна примха», а очевидний факт.

А вибори, звісно, будуть, але коли будуть нормальні умови, і не для «галочки».

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Джерело
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Теги: росія вибори війна українці Україна

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Петро Олещук

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