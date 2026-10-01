Зняття санкцій з Фрідмана та Усманова. Україна обіцяє асиметричну відповідь

Глава МЗС Сибіга: «Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять»

Україна готує асиметричну відповідь на виключення російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова із санкційних списків. Київ уже підготував перелік із понад 20 російських олігархів, проти яких планує запровадити обмеження. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Очільник МЗС назвав ситуацію зі зняттям обмежень із двох російських олігархів обурливою. За його словами, українська сторона до останнього намагалася не допустити такого рішення, використовуючи як публічні, так і непублічні дипломатичні канали.

«Робота ведеться, це важливо, і на цьому треку згадаю, щоб завершити, бо воно пов’язано – санкції. Обурлива історія з вилученням двох російських олігархів. Ми до останнього і публічно, і непублічно боролися, аби це не відбулося», – заявив Сибіга.

У відповідь Україна планує розширити власні санкційні списки. Міністр повідомив, що перелік нових кандидатів уже сформований і наразі відповідне рішення перебуває на стадії формалізації.

«Наша відповідь буде знову ж таки асиметрична. Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять. Ми підготували список, понад двадцять російських олігархів. І також знову будемо цих двох повертати. Це наш підхід тепер. І ми зараз на стадії вже формалізації. Двадцять – Президент це вже схвалив, плюс ми працюємо на національних рівнях, щоби Усманов і Фрідман були санкціоновані у національних юрисдикціях. Канада нам підтверджує, що не буде вилучати зі списку. У нас є Британія, Японія, Австралія. Ну і будемо наздоганяти у всіх інших юрисдикціях цих двох осіб», – сказав глава МЗС.

За словами Сибіги, Канада вже підтвердила українській стороні, що не планує виключати російських олігархів зі свого санкційного списку. Обмеження проти них також діють у Великій Британії, Японії та Австралії.

Українська дипломатія планує домагатися аналогічних рішень і в інших юрисдикціях. Водночас конкретних прізвищ понад 20 російських олігархів, яких Київ планує додатково включити до санкційного списку, Сибіга наразі не назвав.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу виключила російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного переліку. Тоді Володимир Зеленський прокоментував скасування санкційних обмежень.

До слова, Франція підтримала виключення російського бізнесмена Алішера Усманова із санкційного списку Європейського союзу, натомість запропонувавши збільшити термін дії решти обмежень із півроку до трьох років, водночас прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив президента Зеленського у відсутності планів скасовувати санкції проти російських бізнесменів Усманова та Фрідмана.