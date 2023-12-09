Естонія та Литва засудили рішення МОК щодо російських спортсменів

Глава МЗС Естонії зауважив, що рішення МОК щодо російських спортсменів «не змиє кров на їхніх руках»

Міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024. Про це йдеться в заяві очільника МЗС Естонії Маргуса Тсахкна в Twitter.

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Тсахкна вважає, що дозвіл російським атлетам приймати участь у Олімпіаді без прапора «не змиє кров з їхніх рук».

«Рішення МОК йде врозріз з усім, що означає олімпізм», – заявив він.

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Також очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що Російська Федерація залучає спортсменів і спортсменок до своєї «геноцидної армії».

«Це не нейтралітет, це суперечить всьому, що має відстоювати Олімпіада», – заявив Ландсбергіс.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі під нейтральним прапором.

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.

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Раніше Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Зазначимо, громадяни Росії, пов’язані з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), підтримують агресивну війну Росії проти України.

Як повідомлялося, очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах є головою наглядової ради двох компаній – Michael Weinig AG та Weinig International AG, що належать до німецького концерну Weinig Group – його дочірня продовжує працювати у РФ.