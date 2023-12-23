Головна Думки вголос Наталія Іщенко
search button user button menu button
Наталія Іщенко Експерт-міжнародник

Сховатися від війни за кордоном не вийде. І ось чому

glavcom.ua
Грузинські біженці, тікаючи через гори 5 жовтня 1993 року. Коли абхазькі сили просунулися на схід, більше ніж 200 000 етнічних грузинів вигнали зі своїх будинків
фото: Reuters

Тотальна та переважно добровільна мобілізація є необхідною умовою для перемоги

Я і мій тодішній чоловік понад 30 років тому опинилися в Україні, бо поїхали від війни. Так, чоловік був непридатним (через дуже поганий зір), але факт є фактом – він поїхав. Всі його родичі-чоловіки взяли до рук зброю.

Після війни він повернувся додому. Я залишилася в Україні. Бо, окрім всього іншого, моя мама, українка, була з іншого боку фронту – і морально підтримувала іншу сторону, і фізично жила в місті, яке штурмували родичі мого колишнього чоловіка за допомогою російських військ.

Пройшло понад чверть століття. Я робила фільм про майбутнє моєї «малої Батьківщини», яка тепер є окупованою територією Грузії, тоді як абхази вважають її незалежною республікою.

Нашій команді вдалося записати інтерв'ю з обох боків конфлікту (але, звісно не у росіян).

Зйомки залишили в мене неймовірні враження.

Перше, що кидалося в очі – очевидна різниця між ставленням грузин та абхазів до власної участі у війні.

Так співпало, що чоловіки-грузини знаходили різні пояснення, чому вони тоді не взяли до рук зброю (нас посварили політики, не міг залишити хвору маму...). Натомість абхазькі учасники, навіть жінки, розповідали про свою участь у війні як про свій безумовний обов'язок. Особливо вразила одна жінка-вчений, яка під час війни була студенткою гуманітарного ВИШу, але стала санітаркою у війську. Вона сказала – «мені не було б що вивчати, як би мого народу не стало».

Звісно, російська підтримка була для абхазів визначальною. Але абхази й самі масово воювали – це факт.

Грузини боролися за територіальну цілісність своєї країни. Але далеко не всі – тотальної мобілізації та широкого добровольчого руху в Грузії не було – це також факт.

Друге враження – це біженці після десятиліть перебування в цьому статусі.

Я з сумом побачила, що люди, що покинули свої домівки чверть століття тому, продовжують жити своїм минулим життям.

  • Вони продовжують спілкуватися в своєму звичному колі колишніх сусідів / колег, таких саме біженців.
  • Багато з них живе в тимчасових помешканнях.
  • Вони мандрують уві сні вулицями рідних міст.
  • Вони зберігають ключи від своїх будинків.
  • Вони кожного дня чекають на повернення.

Фільм не вийшов – після 24.02.2022 роздуми про мирне вирішення конфліктів стали неактуальними фантазіями.

Але зйомки кардинально змінили моє сприйняття реальності.

Висновки, які я зробила послухав всі записані інтерв'ю:

  • тотальна та переважно добровільна мобілізація є необхідною умовою для перемоги (недостатньою, але необхідною),
  • побудувати життя «з чистого листа» біженцю дуже важко, якщо взагалі можливо.

Ці тези не є аналітичним доробком, це особисті враження. Але я хотіла б, щоб усі ті, хто намагається зараз сховатися від війни за кордоном, про них пам'ятали.

Я визнаю право людей на будь-який вибір в дилемі «бій-біжі». Але кожен, хто обирає збереження власного життя замість боротьби за країну, має розуміти, що тим самим він напряму збільшує шанси держави на поразку, а себе та свою родину прирікає на життя вічних вигнанців.

Звісно, теоретично можна спробувати побудувати нове «нормальне» життя.

Обрати собі нову Батьківщину і не згадувати минуле.

Залягти на дно.

Відмовитися від минулого громадянства юридично; взяти нове.

Асимілюватися в новій країні.

Відмовитися від звичок та традицій.

Приховати від дітей правду про їхнє походження.

Спробуйте.

В мене, якщо що, не дуже вийшло.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Грузія Абхазія історія війна біженці мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Румунії офіційно підтвердили падіння російського «Шахеда» на території країни під час нічної атаки Росії на Україну
Ненавмисний удар? Чому НАТО не реагує на провокації Кремля
15 грудня, 10:00
Мілей запропонував провести в Аргентині саміт Україна – Латинська Америка
Президент Аргентини запропонував Зеленському зробити саміт на підтримку України – DW
23 листопада, 21:51
Шмигаль вважає, Україна може посилити свій технологічний сектор, як це було зроблено для виробництва дронів
Україна планує поставити економіку на «воєнні рейки» – FT
28 листопада, 18:16
Представники деяких країн ЄС заявили, що один з пунктів наступного пакета санкцій проти РФ може «створити хаос для європейських компаній в усьому світі»
Деякі європейські країни хочуть пом'якшити санкції проти Росії – Reuters
30 листопада, 21:51
Росія втратила на полі бою 315 тисяч військових
Розвідка США назвала втрати російської армії
12 грудня, 22:51
В Одеській області оголошена повітряна тривога
Одесу атакують дрони, пролунав вибух
5 грудня, 21:30
Більшість українських біженців працює у Естонії у обробній промисловості
Як українські біженці вплинули на економіку Естонії: економіст навів промовисті цифри
5 грудня, 16:15
Обов'язковому військовому обліку підлягають жінки з медичною та фармацевтичною освітою
В Україні мобілізуватимуть жінок? Влада спростувала новий фейк
18 грудня, 14:24
Наслідки ворожої атаки в Солом’янському районі столиці
Величезна дірка в стіні: нові фото і відео наслідків удару по багатоповерхівці
Вчора, 09:08

Наталія Іщенко

Сховатися від війни за кордоном не вийде. І ось чому
Сховатися від війни за кордоном не вийде. І ось чому
Де брати дрони? Думки невійського непрофесіонала
Де брати дрони? Думки невійського непрофесіонала
Хорватський генерал: «Ви розумієте, що маєте мобілізувати щонайменше 3 млн. людей?»
Хорватський генерал: «Ви розумієте, що маєте мобілізувати щонайменше 3 млн. людей?»
Замкнене коло «нереальності». Як українці сприймають ситуацію на фронті
Замкнене коло «нереальності». Як українці сприймають ситуацію на фронті
Життя після війни. Чого ми можемо навчитись у Хорватії
Життя після війни. Чого ми можемо навчитись у Хорватії
Чорногорія: Захід намагається відвернути катастрофу
Чорногорія: Захід намагається відвернути катастрофу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
16K
Ситуація в районі Авдіївки. Деякі висновки
16K
Розвідка розкрила, чого панічно бояться в Росії
15K
Заступниця міністра юстиції відреагувала на хейт із салом для полонених
7608
Журналіст показав, як за день відремонтував квартиру після атаки росіян (фото)
4033
Війська на передовій зіткнулися с серйозною проблемою – британська розвідка

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
Вчора, 19:02
Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
Вчора, 15:02
Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua