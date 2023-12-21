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Європейський суд скасував санкції проти Януковича та його сина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Європейський суд скасував санкції проти Януковича та його сина
Експрезидент України Віктор Янукович
фото з відкритих джерел

Суд ЄС скасував рішення щодо включення обох Януковичів до європейського санкційного переліку й наказав Раді ЄС оплатити юридичні витрати

Суд Європейського Союзу визнав, що санкції, які були введені Радою ЄС проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра два роки тому, є недійсними. Про це пише Euronews.

«Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу скасував санкції ЄС проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, які їх успішно оскаржили», – йдеться у матеріалі.

Судді вирішили, що Рада ЄС зробила помилку у визначенні, коли внесла імена Януковичів до списку об'єктів санкцій у 2021 році, оскільки на той час не було достатніх підтверджень справедливості судового процесу проти них в Україні. За даними Euronews, адвокати Віктора Януковича виступали з твердженням, що судове рішення українського суду щодо нього у справі про державну зраду було політично мотивованим та процедурно несправедливим, і він не мав можливості оскаржити будь-яке інше обвинувачення у корупції.

Аргументацію стосовно відсутності впевненості в неупередженості українського процесу європейські судді використали й стосовно Януковича-молодшого.

«Суд загальної юрисдикції ЄС скасував рішення щодо включення обох Януковичів до європейського санкційного переліку й наказав Раді ЄС оплатити юридичні витрати», – підсумовує агентство.

Зауважимо, що попри ухвалу суду, проти Януковичів досі діють санкції ЄС, які були запроваджені іншим рішенням влітку 2022-го року. Тобто вони досі не мають права в’їжджати на територію ЄС або володіти там будь-якими активами.

Нагадаємо, президент-втікач Віктор Янукович після своєї втечі з країни в лютому 2014 року поселився в Росії. Він отримав там тимчасовий притулок і мешкає під Москвою в елітному мікрорайоні «Рубльовка» – у селі Барвиха в будинку, який купив приблизно за 50 млн дол. 

Раніше повідомлялося, що під час розстрілів майданівців 20 лютого 2014 року експрезидент Віктор Янукович спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним вісім разів. В цей самий час ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко розмовляв зі своїм російським колегою Володимиром Колокольцевим шість разів.

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Теги: влада притулок президент санкції Віктор Янукович

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