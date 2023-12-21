Європейський суд скасував санкції проти Януковича та його сина

Суд ЄС скасував рішення щодо включення обох Януковичів до європейського санкційного переліку й наказав Раді ЄС оплатити юридичні витрати

Суд Європейського Союзу визнав, що санкції, які були введені Радою ЄС проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра два роки тому, є недійсними. Про це пише Euronews.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу скасував санкції ЄС проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, які їх успішно оскаржили», – йдеться у матеріалі.

Судді вирішили, що Рада ЄС зробила помилку у визначенні, коли внесла імена Януковичів до списку об'єктів санкцій у 2021 році, оскільки на той час не було достатніх підтверджень справедливості судового процесу проти них в Україні. За даними Euronews, адвокати Віктора Януковича виступали з твердженням, що судове рішення українського суду щодо нього у справі про державну зраду було політично мотивованим та процедурно несправедливим, і він не мав можливості оскаржити будь-яке інше обвинувачення у корупції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аргументацію стосовно відсутності впевненості в неупередженості українського процесу європейські судді використали й стосовно Януковича-молодшого.

«Суд загальної юрисдикції ЄС скасував рішення щодо включення обох Януковичів до європейського санкційного переліку й наказав Раді ЄС оплатити юридичні витрати», – підсумовує агентство.

Зауважимо, що попри ухвалу суду, проти Януковичів досі діють санкції ЄС, які були запроваджені іншим рішенням влітку 2022-го року. Тобто вони досі не мають права в’їжджати на територію ЄС або володіти там будь-якими активами.

Нагадаємо, президент-втікач Віктор Янукович після своєї втечі з країни в лютому 2014 року поселився в Росії. Він отримав там тимчасовий притулок і мешкає під Москвою в елітному мікрорайоні «Рубльовка» – у селі Барвиха в будинку, який купив приблизно за 50 млн дол.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що під час розстрілів майданівців 20 лютого 2014 року експрезидент Віктор Янукович спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним вісім разів. В цей самий час ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко розмовляв зі своїм російським колегою Володимиром Колокольцевим шість разів.