Європейський суд скасував санкції проти Януковича та його сина
Суд ЄС скасував рішення щодо включення обох Януковичів до європейського санкційного переліку й наказав Раді ЄС оплатити юридичні витрати
Суд Європейського Союзу визнав, що санкції, які були введені Радою ЄС проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра два роки тому, є недійсними. Про це пише Euronews.
«Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу скасував санкції ЄС проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, які їх успішно оскаржили», – йдеться у матеріалі.
Судді вирішили, що Рада ЄС зробила помилку у визначенні, коли внесла імена Януковичів до списку об'єктів санкцій у 2021 році, оскільки на той час не було достатніх підтверджень справедливості судового процесу проти них в Україні. За даними Euronews, адвокати Віктора Януковича виступали з твердженням, що судове рішення українського суду щодо нього у справі про державну зраду було політично мотивованим та процедурно несправедливим, і він не мав можливості оскаржити будь-яке інше обвинувачення у корупції.
Аргументацію стосовно відсутності впевненості в неупередженості українського процесу європейські судді використали й стосовно Януковича-молодшого.
«Суд загальної юрисдикції ЄС скасував рішення щодо включення обох Януковичів до європейського санкційного переліку й наказав Раді ЄС оплатити юридичні витрати», – підсумовує агентство.
Зауважимо, що попри ухвалу суду, проти Януковичів досі діють санкції ЄС, які були запроваджені іншим рішенням влітку 2022-го року. Тобто вони досі не мають права в’їжджати на територію ЄС або володіти там будь-якими активами.
Нагадаємо, президент-втікач Віктор Янукович після своєї втечі з країни в лютому 2014 року поселився в Росії. Він отримав там тимчасовий притулок і мешкає під Москвою в елітному мікрорайоні «Рубльовка» – у селі Барвиха в будинку, який купив приблизно за 50 млн дол.
Раніше повідомлялося, що під час розстрілів майданівців 20 лютого 2014 року експрезидент Віктор Янукович спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним вісім разів. В цей самий час ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко розмовляв зі своїм російським колегою Володимиром Колокольцевим шість разів.
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