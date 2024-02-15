Євросоюз відмовляється продовжувати контракт на транзит російського газу через Україну

Європа отримує близько 12 млрд кубометрів газу на рік через Україну

Країни, які отримували газ транзитним маршрутом через Україну зможуть знайти альтернативні джерела постачання

Європейський Союз не зацікавлений у продовженні контракту транзиту російського газу через Україну. Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Reuters.

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«Ми не зацікавлені у продовженні тристоронньої угоди про транзит газу з Росією, термін дії якої закінчується до кінця цього року», – сказала Сімсон.

За словами єврокомісарки, країни, які отримували газ цим транзитним маршрутом, зокрема Австрія, Італія та Словаччина, зможуть знайти альтернативні джерела постачання.

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«З огляду на нашу попередню аналітику, є альтернативні рішення для постачання цим країнам, які все ще отримують частину газу через український маршрут», – сказала вона.

Європа намагається позбутися імпорту російського газу після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи після повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

За даними S&P Global Commodity Insights, Європа отримує близько 12 млрд кубометрів газу на рік через Україну. До великої війни в Україну Росія постачала до Європи 155 млрд кубометрів газу на рік.

Аналітики стверджують, що припинення транзитної угоди через Україну може призвести до незначного підвищення цін на газ у Європі, але не завадить спільній енергетичній безпеці Європи.

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Країни ЄС інвестували значні кошти у зріджений природний газ (ЗПГ) та відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви. Різке падіння попиту на газ, частково спричинене слабкою промисловою активністю, також допомогло.

Як повідомлялося, Європейський Союз не розраховує на продовження угоди щодо транзиту газу з РФ через Україну по завершенню договору наприкінці поточного року. Брюссель натомість аналізує потенційні сценарії з альтернативними поставками «блакитного палива» в Європу.

Нагадаємо, що поточну транзитну угоду між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» було укладено наприкінці 2019 року терміном на п’ять років. Попри широкомасштабну війну, Україна дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн кубометрів на добу.

До слова, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Раніше «Нафтогаз України» повідомив, що половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в українських сховищах достатньо для його успішного завершення.