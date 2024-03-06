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Єврокомісія знайшла варіант, як зупинити протести польських фермерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісія знайшла варіант, як зупинити протести польських фермерів
Євросоюз планує не накладати жодних штрафних санкцій для фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів
фото з відкритих джерел

Єврокомісія пом'якшить існуючі вимоги Європейського зеленого курсу

Наступного тижня Європейська комісія представить нові законодавчі пропозиції для задоволення вимог фермерів-протестувальників. Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський в інтерв'ю Rmf Fm в Брюсселі.

«Буде запропоновано дуже велике зменшення навантаження на фермерів», – пообіцяв Войцеховський. 

Євросоюз зобов'яжеться, що цього року не буде жодних штрафних санкцій для фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів. Це означає, що їхні прямі виплати не будуть зменшені. 

З іншого боку, між 2025 і 2027 роками, тобто до кінця бюджетного періоду, будуть внесені зміни, які пом'якшать існуючі вимоги Європейського зеленого курсу – це будуть законодавчі рішення.

«Це буде пакет рішень, які повинні зняти всі побоювання фермерів не стільки щодо Зеленого курсу, скільки щодо його елементів, які є в Спільній аграрній політиці», – сказав Войцеховський.

Пакет включатиме повну відмову від обов'язкового залуження 4% земель. Остання пропозиція Єврокомісії передбачала лише часткове звільнення від цього зобов'язання.

Фермери, як і раніше, зможуть залишати землю під паром, але це буде добровільною дією, за яку вони будуть додатково винагороджуватися. 

Будуть також знайдені рішення для пом'якшення суворості сівозміни та зобов'язання використовувати озимий покрив. Нова пропозиція буде більш гнучкою і, наприклад, кожна країна зможе сама обирати період для застосування сівозміни.

З іншого боку, фермерські господарства до 10 гектарів будуть звільнені від перевірок на відповідність екологічним вимогам. Отже, фермерів не штрафуватимуть за їх недотримання. А в Польщі фермерські господарства розміром до 10 га становлять три чверті всіх фермерських господарств.

Комісар Войцеховський також запропонує розширити можливість надання державної допомоги фермерам. Йдеться про допомогу, санкціоновану Єврокомісією у зв'язку з війною в Україні. На сьогодні фермери отримали 4 мільярди євро такої підтримки.

Зокрема, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.

Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. 

Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська». Організатори все ще виступають проти «зеленої угоди» та домагаються обмеження імпорту агропродовольчої продукції з-за меж ЄС, зокрема з України. Заявлено, що в акції візьмуть участь близько 100 людей.

Як повідомлялося, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

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Теги: Польща Європейський союз фермерський протест Єврокомісія обмеження

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