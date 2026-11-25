Сполучені Штати оголосили про запровадження чергової серії імпортних мит, які поширюватимуться на Китай, Європейський Союз та ще 12 торговельних партнерів країни. Очікується, що тарифи набудуть чинності не раніше 2027 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Найвищу тарифну ставку американська адміністрація передбачила для Китаю – до 40%. Для В’єтнаму вона становитиме до 35%, а для інших торговельних партнерів – 20% або 25%.

Водночас фактичні ставки для окремих країн будуть нижчими через тарифні обмеження, на які раніше погодився президент США Дональд Трамп.

Запропоновані Вашингтоном тарифи торкнуться таких торговельних партнерів:

Китай;

Європейський Союз;

Сінгапур;

Швейцарія;

Індонезія;

Малайзія;

Камбоджа;

Таїланд;

Південна Корея;

В’єтнам;

Тайвань;

Бангладеш;

Японія;

Індія.

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що оголошені тарифи «зрівняють умови для американських працівників і прокладуть новий, більш сталий курс для світової економіки».

Водночас економісти попередили про ризики прискорення інфляції та сповільнення світової торгівлі внаслідок підвищення американських мит. Зокрема, зростання витрат підприємств на імпорт продукції здатне призвести до підвищення цін для кінцевих споживачів.

Європейська комісія вже відхилила оголошені Сполученими Штатами тарифи та заявила про намір з’ясувати причини такого рішення Вашингтона. У Брюсселі наголосили, що відповідно до раніше досягнутих торговельних домовленостей між США та Євросоюзом тарифні ставки обмежені 15%.

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала підвищення імпортних мит для низки найбільших торговельних партнерів країни. Причиною такого рішення стало державне субсидування промисловості інших країн, яке, на думку Вашингтона, створило надлишкові виробничі потужності та поставило американських виробників у невигідне конкурентне становище.