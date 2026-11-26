Європа припинить купувати російський газ до кінця наступного року. Навіть Угорщина вже шукає інші джерела постачання. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з українськими журналістами, передає кореспондент «Главкома».

Міністр визнав, що відмова від російського газу має свою ціну, оскільки альтернативні постачальники пропонують дорожче паливо.

«Звісно, це нам коштує, бо російський газ був вигідним для Росії, але відносно дешевим для нас. Газ із Катару чи зі Сполучених Штатів дорожчий. Я вважаю, що безпека коштує і що агресору не можна давати коштів на ведення війни», – сказав Сікорський.

За його словами, наразі вирішується доля 22-го пакета санкцій проти Росії, який має передбачати нові обмеження. Водночас міністр визнав, що частина компонентів подвійного призначення досі потрапляє до РФ.

Сікорський також нагадав про санкційні списки щодо російського військово-промислового комплексу, ініціатором запровадження яких була Польща.

Представник польської сторони, який також був присутній на зустрічі, додав, що Росія вже розпродала близько 75% золота зі свого Фонду національного добробуту.

За його словами, наступним важливим санкційним кроком могла б стати передача Україні заморожених російських активів.

«Польща – за. Ми готові стати частиною механізму гарантій страхового фонду для Бельгії, але рішення в цій справі поки немає», – сказав він.

Варто нагадати, що Сікорський також повідомив, що Польща обговорює з союзниками, зокрема українськими спецслужбами, можливі російські провокації, однак подробиці таких розмов не розголошує