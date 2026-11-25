Україна розраховує отримати близько 15 млрд грн додаткових бюджетних надходжень завдяки легалізації та оподаткуванню ринку криптовалют. Запровадження нових правил має допомогти державі збільшити доходи бюджету в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Верховна Рада 25 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д, який встановлює правила регулювання ринку віртуальних активів та порядок їхнього оподаткування. Документ підтримав 271 народний депутат.

За оцінкою народного депутата Ярослава Железняка, запровадження відповідних правил може забезпечити державному бюджету близько 15 млрд грн додаткових надходжень. Водночас фактичний обсяг доходів залежатиме від роботи ринку та виконання нових податкових вимог.

Ухвалення закону також є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом.

Податок нараховуватимуть на прибуток від продажу віртуальних активів, тобто на різницю між вартістю їхнього придбання та реалізації.

Закон також встановлює вимоги до діяльності криптовалютних платформ, передбачає їхнє ліцензування та запроваджує механізми державного нагляду за ринком.

Регуляторні повноваження розподілять між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України.

Нагадаємо, «Главком» раніше детально розповідав про нові правила роботи криптовалютного ринку в Україні. Законопроєкт розробили з урахуванням європейського регламенту MiCA, який встановлює єдині вимоги до регулювання криптоактивів у Євросоюзі.

Водночас 4 листопада Національний банк України виступив проти запропонованої на той момент редакції законопроєкту. Регулятор попереджав про потенційні загрози для фінансової стабільності, ризики монополізації криптовалютного ринку та можливі корупційні зловживання.