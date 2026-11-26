Російські нафтопереробні заводи скоротили обсяги переробки нафти до найнижчого рівня більш ніж за два десятиліття. Нині підприємства переробляють лише 2,6–2,7 млн барелів на добу – приблизно вдвічі менше, ніж місяць тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Таку оцінку навів старший аналітик Rystad Energy Віктор Курілов. За його даними, нинішній показник опустився нижче попередніх багаторічних мінімумів, зафіксованих під час попередніх хвиль українських ударів по російській нафтопереробній галузі.

За підрахунками Bloomberg, від кінця жовтня Україна атакувала щонайменше 18 російських нафтопереробних заводів. Водночас не всі підприємства повністю припинили роботу: частина продовжувала переробку з меншим навантаженням, інші відновили виробництво невдовзі після пошкоджень.

Оцінка Rystad Energy враховує ланцюги постачання нафти, рух танкерів, супутникові знімки та інформацію від галузевих джерел. Російська влада засекретила більшість статистики нафтової галузі після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У регіонах РФ обмежують продаж пального

Наслідки скорочення переробки вже відчутні на внутрішньому ринку. За даними російської державної статистики, упродовж 17–23 листопада середня роздрібна ціна бензину зросла на 0,5%. Це найбільше тижневе подорожчання з початку вересня.

Раніше Reuters повідомляв, що після нової хвилі атак російські регіони почали обмежувати продаж бензину та дизельного пального. Зокрема, у Севастополі на деяких АЗС дозволяли заправити автомобіль лише повним баком, а в каністри – придбати не більше 20 літрів.

У Томській області встановили ліміти 30 літрів бензину та 50 літрів дизеля, у Пензенській – 50 і 200 літрів відповідно. Щонайменше шість інших регіонів запровадили обмеження раніше.

За інформацією галузевих джерел Reuters, сукупні обсяги переробки нафти на російських НПЗ від кінця жовтня скоротилися на 45%.

Ремонт складних установок може тривати місяцями

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) пояснює, що тривалість відновлення залежить від характеру пошкоджень. Незначні несправності установок первинної переробки нафти зазвичай усувають за один-два тижні. Натомість ремонт складніших установок, які забезпечують виробництво бензину, дизеля та авіапального, може тривати в середньому шість-вісім місяців.

Санкції західних країн додатково ускладнюють доступ російських підприємств до необхідного обладнання та його постачальників.

За оцінкою МЕА, московський нафтопереробний завод потужністю 250 тис. барелів на добу після атаки у червні 2026 року мав залишатися зупиненим до початку 2027-го.

Агентство також повідомляло, що Росія почала закуповувати бензин за кордоном. Залізницею його постачали з Білорусі та Казахстану, морем – зокрема з Марокко, Південної Кореї, Індії та Туреччини.

Нагадаємо, від початку листопада безпілотники атакували щонайменше 14 російських НПЗ. За даними Bloomberg, сукупна потужність цих підприємств перевищує 3,3 млн барелів на добу. Також видання писало про скорочення первинної переробки нафти в Росії приблизно на 45% за перші 20 днів місяця.

Раніше «Главком» писав, що через нову хвилю ударів по НПЗ у Росії знову виник дефіцит пального, а в низці регіонів запровадили обмеження на продаж бензину й дизеля.