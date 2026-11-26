«Лукойл» почав шукати покупців на закордонні активи після запровадження американських санкцій у жовтні 2025 року

Американський мільярдер Тодд Боелі підписав угоду з російською нафтовою компанією «Лукойл» про придбання її міжнародних активів. Консорціум, до якого входить урядова Корпорація фінансування міжнародного розвитку США (DFC), пропонує обміняти цінні папери російської компанії на суму $10 млрд на її закордонний бізнес. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Переговори щодо продажу міжнародного бізнесу «Лукойлу» тривали понад рік. За умовами підписаної домовленості, консорціум отримав 60-денний ексклюзивний період для роботи над придбанням. Водночас документ не є остаточним дозволом на передання активів: операція потребує окремого погодження Міністерства фінансів США.

За інформацією Reuters, міжнародний портфель російської компанії оцінюється приблизно у $16 млрд. Він охоплює нафтові та газові активи в 11 країнах, три нафтопереробні заводи в Нідерландах, Болгарії та Румунії, а також мережу автозаправних станцій. Видобуток нафти й газу на закордонних родовищах становить близько 350 тис. барелів нафтового еквівалента на добу.

Міжнародний бізнес «Лукойлу» має понад 2 тис. автозаправних станцій. За даними Financial Times, його мережа охоплює 16 країн. До портфеля також належать трубопроводи та інша енергетична інфраструктура. До консорціуму, крім Тодда Боелі та DFC, входять американський інвестиційний банк Xtellus Partners і компанія Catena Investment Holding з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як працюватиме обмін цінних паперів

Особливість домовленості полягає в тому, що консорціум використовуватиме не звичайні грошові кошти, а заморожені цінні папери «Лукойлу», які належать західним інвесторам. За інформацією Reuters, банк, що діяв від імені покупців, придбав мільярди доларів таких паперів у приблизно десяти американських і британських інвестиційних фондів, а також депозитарних банків США, які зберігали їх для приватних вкладників.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році західні інвестори втратили можливість вільно розпоряджатися цими паперами через санкційні обмеження. Їхня ринкова ліквідність різко знизилася. Тепер консорціум планує використати придбані цінні папери для обміну на міжнародний енергетичний бізнес російської компанії.

Домовленість передбачає, що цінні папери не передаватимуть безпосередньо «Лукойлу». Їх розмістять на спеціальному рахунку в Об'єднаних Арабських Еміратах. Така конструкція має запобігти негайному отриманню російською компанією фінансової вигоди від операції.

60-денний ексклюзивний період дає консорціуму час для оформлення домовленостей і проходження необхідних процедур. Однак він не гарантує завершення продажу: остаточне рішення залишається за американським регулятором.

Чому угода може не відбутися

Головна перешкода для завершення операції – американські санкційні вимоги. 19 листопада 2026 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оприлюднило роз'яснення щодо можливого продажу міжнародних активів «Лукойлу».

Регулятор визначив кілька обов'язкових умов:

міжнародний бізнес має повністю розірвати зв'язки з російською компанією;

кошти, які належатимуть «Лукойлу» від продажу, повинні залишатися на заблокованому рахунку під юрисдикцією США до скасування санкцій;

операція не повинна забезпечувати російській компанії фінансової вигоди наперед, зокрема через обмін акціями або активами.

У новій домовленості є потенційна суперечність із цими вимогами. Консорціум пропонує розмістити цінні папери на спеціальному рахунку в Об'єднаних Арабських Еміратах, а не під юрисдикцією США. Крім того, OFAC прямо застерігає від схем обміну акціями й активами, якщо вони забезпечують «Лукойлу» попередню фінансову вигоду.

Американський регулятор дозволив вести переговори та підписувати умовні контракти, однак генеральна ліцензія №131L не дає права фактично передавати активи новому власнику. Для завершення операції необхідне окреме погодження OFAC. Дозвіл на переговори діє до 19 грудня 2026 року.

Мінфін США має визначити, чи відповідає запропонований механізм розрахунків санкційному законодавству. Саме від цього рішення залежить подальша доля домовленості.

США отримають частку майбутніх прибутків

Участь американської Корпорації фінансування міжнародного розвитку передбачає не лише підтримку операції. Вашингтон отримає частку майбутніх прибутків від придбаного бізнесу та представника в керівному органі нової компанії.

За інформацією Reuters, розмір частки американської сторони офіційно не розголошують. Водночас аналітичний центр Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) оцінює її приблизно у 15% акцій міжнародного бізнесу. За описаною аналітиками моделлю, американський уряд отримає частку приросту вартості активів без початкового грошового внеску.

Приватні інвестори консорціуму спочатку мають повернути вкладений капітал та отримати погоджений дохід. Після цього почнеться розподіл прибутків.

Представник DFC заявив Reuters, що передання стратегічних енергетичних активів під контроль США або їхніх союзників є одним із пріоритетів американської адміністрації. Учасники домовленості також стверджують, що придбання допоможе обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України та посилити американський вплив на стратегічних енергетичних ринках.

За словами Боелі, після завершення операції міжнародний бізнес планують перейменувати. На проходження всіх процедур може знадобитися до року.

Частина потенційних партнерів залишила консорціум

Переговорна група зазнала змін ще до підписання домовленості. За інформацією Reuters, її залишили сирійсько-катарські брати Аль-Хайят та інвестиційна компанія International Holding Company з Абу-Дабі.

Їхня участь могла привернути додаткову увагу демократів у Конгресі США через комерційні зв'язки з Джаредом Кушнером – зятем президента Дональда Трампа. Брати Аль-Хайят розвивають спільний проєкт із компанією Кушнера в Албанії. Сам Тодд Боелі підтвердив, що склад консорціуму змінювався, однак нинішні учасники продовжують роботу над придбанням активів.

Тодд Боелі під час конференції Milken у Беверлі-Гіллз. США, 6 травня 2025 року фото: Reuters

Попередні спроби продати міжнародний бізнес

«Лукойл» почав шукати покупців на закордонні активи після запровадження американських санкцій у жовтні 2025 року. Одним із перших претендентів була швейцарська нафтотрейдингова компанія Gunvor. Однак вона відмовилася від придбання після того, як Мінфін США дав зрозуміти, що не погодить операцію.

У січні 2026 року російська компанія домовилася про продаж міжнародного підрозділу американській інвестиційній групі Carlyle. Однак ця спроба також не завершилася угодою: американський регулятор не надав необхідного дозволу, а домовленість згодом втратила чинність.

Серед інших претендентів на окремі закордонні активи були американські нафтові корпорації Exxon Mobil і Chevron, а також інвестори з Близького Сходу.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року стало відомо, що переговори Вашингтона та Москви щодо припинення війни в Україні охопили також можливу масштабну угоду з міжнародними активами «Лукойлу». Тоді серед претендентів на придбання російського енергетичного бізнесу вже називали консорціум на чолі з Тоддом Боелі.