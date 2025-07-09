Пропагандист РФ заявив, що тепер Путін зітре США з лиця землі

Трамп під час закритої зустрічі з донорами у 2024 році заявив, що він намагався стримати Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну

Соловйов почав погрожувати США

Російський пропагандист Володимир Соловйов пригрозив, що Росія зітре Америку «з лиця землі» у відповідь на будь-які спроби атаки. Це прозвучало на тлі повідомлень у медіа про те, що президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі з донорами у 2024 році нібито заявив, що стримував Путіна від вторгнення в Україну, погрожуючи «розбомбити Москву». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис пропагандиста.

«Трамп всерйоз вважає, що, щойно він відправляє балістику в наш бік або підіймає свої грьобані Б2, які для нас видні, ми просто сидітимемо і дивитимемося? Та ні, ми просто зітремо вас до чортової матері з лиця землі. Ви вважаєте, що наш верховний головнокомандувач (російський диктатор Володимир Путін, – «Главком») із вами жартував, коли говорив, що нам не потрібен такий світ, у якому немає Росії? Ви вважаєте, це була випадкова мова – слова про те, що удар у відповідь-зустрічний удар означає, що ми – в рай, а ви відразу здохнете? Ви взагалі очманіли? Ви що про себе уявили?», – написав пропагандист.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі з донорами у 2024 році заявив, що він намагався стримати російського диктатора Володимира Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну, погрожуючи «розбомбити Москву». Видання CNN опублікувало аудіозапис, на якому Трамп розповів про погрози Путіну.

За словами Трампа, він сказав Путіну: «Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до смерті. Кажу тобі, у мене немає вибору». Президент США додав, що Путін спочатку не повірив йому на 100%, але «повірив мені на 10%».

Раніше Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Штатів анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ.