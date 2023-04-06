Бомба для Байдена? Євросоюз боїться нової торгової війни із США

США та Європа опиняться на порозі торгової війни, якщо до осені не зможуть домовитись

У Євросоюзі побоюються зіткнення зі США через торговельні мита на сталь та алюміній

У ЄС відверто бояться можливої торгової війни зі США, якщо сторонам не вдасться домовитися про скасування мит на сталь та алюміній уже до осені цього року. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на чиновників із Євросоюзу.

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Брюссель та Вашингтон хочуть вирішити суперечку через мита, які були введені за рішенням колишнього президента США Дональда Трампа у 2018 році. Зазначається, що вони мають час до жовтня 2023 року, щоб укласти угоду. Без угоди обидві сторони можуть повторно запровадити торговельні мита.

Проте перемовини щодо цього все ще тривають. У Європі налякані, що шанси на укладання угоди невеликі. Європейські чиновники заявляють, що величезні поступки, на які слід піти, «політично нереалістичні в такі терміни». На їхню думку, відсутність домовленостей призведе до торговельного зіткнення ЄС із США та нових мит на мільярди доларів не лише на сталь та алюміній, а й на багато інших категорій товарів.

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У 2021 році Брюссель та Вашингтон вже вели переговори про торгові мита на сталь та алюміній. Тоді їх не скасували повністю, але кілька європейської сталі і алюмінію було дозволено ввозити до США без мит.

Без угоди обидві сторони можуть знову запровадити торговельні мита на товари одна одної на мільярди доларів, що потенційно пошириться не тільки на сталь, а й на такі товари, як французькі вина, американський ром, горілка та джинси.

У той час як учасники переговорів у США все ще сподіваються, що угоду вдасться досягти вчасно, політичні наслідки невдачі для президента Джо Байдена будуть серйозними, оскільки американський експорт зазнає удару напередодні його потенційної битви за переобрання у 2024 році.

У зв’язку зі складними відносинами із Китаєм, який погрожує перервати лінії постачання, а також війною Росії в Україні, яка дуже напружує світову торгівлю, останнє, що потрібно світовій торгівлі, – це нова криза між головними західними союзниками.

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Після приходу до влади Байден погодився на тимчасове припинення бойових дій, а не на повне припинення суперечки. Його мета полягала в тому, щоб учасники переговорів спільно працювали над тим, щоб зробити виробництво сталі екологічнішим. Неофіційна мета США також полягає в тому, щоб скоротити демпінг китайської сталі, яка виробляється у більших масштабах і є суттєво дешевшою.

Але якщо до жовтня не буде укладено нову угоду, є ризик повернення тарифів. Саміт між Байденом і лідерами ЄС наразі запланований на жовтень, що потенційно має збігтися з останнім етапом переговорів щодо цієї суперечки.