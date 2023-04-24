Переполох у Москві: нові подробиці падіння українського дрона-камікадзе із вибухівкою

Українські розвідники нібито отримали інформацію про подорож Путіна до індустріального парку в Руднєво і могли запустити туди дрон-камікадзе із вибухівкою

Знайдений сьогодні український безпілотник із вантажем у два десятки кілограмів вибухівки – поганий сигнал для російської знаті. Відстань до МКАД від точки падіння – менше двох десятків кілометрів. Таку думку на своєму Telegram-каналі оприлюднив російський аналітик та блогер Анатолій Несміян.

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«Фактично це вже в межах Кремля чи будь-яких важливих об'єктів на території Москви та Підмосков'я. Наприклад, сановних вілл на відомих напрямках. Військового значення поки що ці напади не мають, тут важливіший психологічний аспект, але загалом, можна з упевненістю сказати, що існуючий район ПРО навколо Москви безсилий проти таких цілей малого розміру. Вони виявляються або в результаті збою в роботі або вже безпосередньо біля своєї мети», – йдеться в повідомленні.

За словами Несміяна, це означає, що практично будь-який «російський бонза» тепер у межах досяжності.

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«Звичайно, можна орендувати Панцир і поставити біля воріт, але, по-перше, це означає, що ти ризикнеш підняти себе на рівень президента, який вже наїжджав свої бункери відповідною технікою. А чи по чину тобі бути на рівні вождя, ось у чому питання? Чи не занадто ти крутий для цього? По-друге, охочих багато, а Панцирів – ні», – зазначає аналітик.

Український слід

Користувачі у соцмережах також висловили думку, що український дрон летів не просто так. Минулого тижня українські розвідники нібито отримали інформацію про подорож Путіна до індустріального парку в Руднєво, і навіть отримали карту поїздки територією парку.

Цю інформацію підтвердив особистий кореспондент Путіна Зарубін у своєму Telegram. Українці відповідно запустили дрон-камікадзе, який пролетів усі ППО Росії, і впав неподалік індустріального парку. Коли зранку стало відомо про дрон в Кремлі, почався переполох. Рупор Кремля Пєсков швидко написав про новий графік Путіна – залишатись працювати у Кремлі, і почалися серйозні перевірки зливів.

Нагадаємо, мешканка російського Ногінська виявила український безпілотник, який спав у лісовому масиві неподалік неподалік своєї хати. Про це повідомляє Телеграм-канал Baza. Як зазначається, жінка, що виявила безпілотник, повідомила поліцію, що за 300 м від свого будинку знайшла великий літальний апарат.

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«Дроном, що впав, виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, завдовжки 3,5 метра. Найімовірніше, в нього закінчилося пальне в баку. Усередині дрона виявлено близько 30 брикетів масою по 570 г з вибуховою речовиною всередині», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня невідомі безпілотними завдали удару по нафтобазі в окупованих Ровеньках на Луганщині біля кордону з Росією. Внаслідок чого виникла пожежа.