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У Росії неподалік кордонів НАТО розбився винищувач (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії неподалік кордонів НАТО розбився винищувач (відео)
фото скріншот відео

Обидва пілоти, які катапультувалися, зачепилися за гілки

У Мурманській області Росії, яка межує з країною-членом Північноатлантичного альянсу Фінляндією розбився військовий літак МіГ-31. Винищувач упав за 10 км від міста Мончегорськ. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

«Військовий літак, ймовірно, зазнав катастрофи в Мурманській області. Він спалахнув у повітрі і впав», – зазначається у повідомленні.

Очевидці зняли падіння літака, який загорівся в повітрі і впав в озеро недалеко від селища Риж-Губа. Видання зазначає, що обидва пілоти, які катапультувалися, зачепилися за гілки.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгородській області впав літак міноборони РФ.

Також у січні у Ненецькому автономному окрузі Росії через намерзання льоду впав літак Ан-2, на борту якого було 12 людей.

Теги: Міноборони авіакатастрофа Міноборони РФ літак Telegram винищувач

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