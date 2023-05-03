Пожежа на російській нафтобазі біля Кримського мосту: окупанти вигадали пояснення (відео)

Площа займання сягає 1200 кв. м: пропагандисти переконані, що нафтобазу атакував український безпілотник

У російському порту Тамань (Краснодарський край) поблизу Кримського мосту горить нафтобаза: унаслідок атаки нібито українського безпілотника спалахнула цистерна з паливом. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

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По інший бік Керченського мосту вже декілька годин палає резервуар із паливом: площа займання сягає 1200 кв. м. Незадовго до пожежі на нафтобазі очевидці почули вибух.

Пропагандисти переконані, що нафтобазу атакував український безпілотник. За даними ЗМІ, це одне з місць, де заправлявся чорноморський флот.

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«У селищі Хвиля Темрюкського району спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно найвищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає», – заявив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв.

Раніше повідомлялося, що у Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза (відео).

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Нагадаємо, 29 квітня виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.