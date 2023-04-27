Ракетний удар по Миколаєву та вибухи у передмісті Петербурга: головне за ніч

У результаті удару один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля

Кількість поранених під час нічної атаки зросла до 23 осіб

У ніч проти 27 квітня російські окупанти атакували Миколаїв «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Водночас, у передмісті Санкт-Петербурга пролунало кілька потужних вибухів. Між тим, президент Туреччини скасував передвиборчі зустрічі через стан здоров'я. Крім цього, Байден пригрозив КНДР та зробив гучну заяву щодо майбутнього країни. Також, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи попри заперечення РФ. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 27 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ракетний удар по Миколаєву: нові деталі нічного терору

У ніч на 27 квітня російські окупанти атакували Миколаїв «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

У результаті удару один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій.

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На даний час відомо про одного загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких одна дитина.

У передмісті Санкт-Петербурга пролунали вибухи

У вечері 26 квітня у передмісті Санкт-Петербурга на військовому аеродромі у Пушкіно було гучно та неспокійно.

Російські ЗМІ пишуть про те, що мешканці міста чули сильні звуки, ймовірно, від вибухів на Пушкінському військовому аеродромі.

«У Пушкіно мешканці чули звук, схожий на сильний вибух. За словами очевидців, де-не-де навіть тряслися будівлі.

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Президент Туреччини скасував передвиборчі зустрічі через стан здоров'я

Пізно ввечері у вівторок, 25 квітня, Ердоган перервав інтерв'ю у прямому ефірі, під час якого він сказав, що почувається погано через розлад шлунка. За неофіційними даними, його госпіталізували.

Деякі ЗМІ повідомляли, що у Ердогана стався інфаркт, проте Центр боротьби з дезінформацією адміністрації президента Туреччини у середу ввечері, 26 квітня, спростував цю інформацію.

27 квітня Ердоган мав взяти участь у церемонії відкриття АЕС «Аккую», проте влада повідомила, що він не буде там особисто, але вийде на зв'язок в онлайн-форматі. Мітинг за участю президента, запланований у Мерсіні, де знаходиться станція, скасовано», – йдеться у повідомленні.

Байден пригрозив КНДР та зробив гучну заяву щодо майбутнього країни

Президент США Джо Байден пригрозив КНДР «зміною режиму» при спробі Пхеньяна завдати ядерного ударного удару Сполученим Штатам або їхнім союзникам. Таку заяву він зробив за підсумками переговорів із президентом Південної Кореї Юн Сок Елем, які відбулись у Вашингтоні. Відповідний запис був опублікований на YouTube-каналі Білого дому.

Байден також повідомив, що США перебувають у пошуках варіантів для «дипломатичного прориву» у відносинах із КНДР. «Ми продовжуємо шукати можливість для серйозного та змістовного дипломатичного прориву з КНДР для зміцнення стабільності на півострові, зниження загрози ядерного поширення», – зазначив він.

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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи попри заперечення РФ

Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про співпрацю Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи.

Про це написав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Постпред України в ООН повідомив, що Росія хотіла прибрати згадку про агресію щодо України в резолюції Генасамблеї про співпрацю з Радою Європи. Однак їхні спроби провалилися, проти резолюції проголосували лише: рф, білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР.