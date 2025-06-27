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Глава Міноборони повідомив, скільки північнокорейців воюють проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Глава Міноборони повідомив, скільки північнокорейців воюють проти України
За словами очільника оборонного відомства, Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент
фото: AP

Близько 11 тис. військовослужбовців з елітного контингенту глави Північної Кореї воює проти України

Північна Корея залучила до війни проти України близько 11 тис. військовослужбовців з елітного контингенту. Йдеться про бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями – з приблизно 50-тисячного «особистого резерву» режиму Кіма Чен Ина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова, якого цитує «Громадське радіо».

Як зазначив Умєров, підрозділи КНДР вже зазнали суттєвих втрат. За наявною інформацією, Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент. Однак це ставить під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву.

Міністр повідомив, що після підписання міждержавних договорів Росія намагається використати КНДР у власних цілях. Йдеться про так звані «військові гарантії» між державами, які передбачають взаємну допомогу у випадку війни. Але на практиці КНДР витрачає свій ресурс, а РФ не демонструє дзеркальних зобов’язань. Це викликає занепокоєння у самої Північної Кореї.

Глава Міноборони додав, що Україна та її союзники уважно моніторять ситуацію, а Міноборони разом із партнерами має детальну інформацію щодо руху та застосування північнокорейських підрозділів і продовжує аналіз загроз. Ймовірне подальше використання корейського контингенту може свідчити про нестачу мобілізаційного ресурсу в самій Росії.

За словами очільника оборонного відомства, це вже четверта хвиля ротації. За даними української розвідки, РФ втратила кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР, що підтверджує високі втрати та обмежені можливості Кремля щодо формування нових боєздатних сил:

«Використання Росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно», – каже він.

Нагадаємо, згідно з оцінками Національної розвідувальної служби Південної Кореї, Росія готується до широкомасштабного наступу на Україну у найближчі місяці, і Пхеньян, своєю чергою, може надати військову підтримку, не обмежуючись лише постачанням зброї.

Як повідомлялося, Північна Корея направить до Росії 6 тис. людей для розмінування та відновлення Курської області. Зокрема, лідер КНДР Кім Чен Ин направить до Курської області тисячу саперів та 5 тис. військових будівельників для відновлення «зруйнованих окупантами інфраструктурних об'єктів» у рамках договору про військове співробітництво.

До слова, Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено.

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Теги: Рустем Умєров Міноборони Північна Корея

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